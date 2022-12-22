Білий дім заявив, що приватна російська військова компанія "Вагнера" отримала партію зброї з Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні.

Про це інформує Reuters.

Власник приватної військової компанії ​​Євген Пригожин спростував це твердження як “плітки та припущення”.

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки Білого дому, заявив, що представники “Групи Вагнера” шукають по всьому світу постачальників зброї для підтримки своїх військових операцій в Україні:

“Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила початкову поставку зброї Вагнеру, яка оплатила це обладнання”.

За його словами, першу партію озброєння країна надала ще минулого місяця.

За оцінками Сполучених Штатів, в Україні воюють близько 50 000 найманців з ПВК “Вагнера”. З них 10 000 контрактників і 40 000 засуджених, набраних з російських в’язниць.

Пригожин, близький соратник президента Росії Володимира Путіна, сказав, що Кірбі “має звичку робити заяви, засновані на припущеннях”.

“Всі знають, що Північна Корея вже давно не постачає ніякої зброї Росії. І навіть не робилося таких зусиль”, – заявив він. “Тому постачання зброї з Північної Кореї — не що інше, як плітки та спекуляції”.

Довідка. ПВК “Вагнер” — незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в Російській Федерації для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.

Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника Росії, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.