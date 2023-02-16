Російську журналістку Марію Пономаренко засудили до 6 років в'язниці за публікацію в соцмережах про смертоносний напад російської авіації на театр в Маріуполі.

Про це сповіщає BBC.

Барнаульський суд в Сибірі визнав журналістку винною в поширенні “фейкових новин” відповідно до законів, запроваджених з метою придушення інакомислення щодо вторгнення в Україну. Їй також на п’ять років заборонили займатися журналістикою.

Повідомляється, що у березні минулого року під час бомбардування Маріупольського театру загинули сотні мирних жителів. Пономаренко була затримана у квітні 2022 року, через кілька тижнів після вибуху, за публікацію про те, що російські військові літаки здійснили атаку, у той час, як міністерство оборони РФ це заперечувало.

Прокуратура заявила, що Марія Пономаренко вчинила кримінальне правопорушення, “свідомо поширивши неправдиву інформацію” про збройні сили Росії.

Під час свого виступу перед винесенням вироку, вона підкреслила, що не зробила нічого протизаконного: “Якби я вчинила справжній злочин, то можна було б просити про поблажливість, але знову ж таки, в силу своїх морально-етичних якостей, я б не стала робити це.”

Крім того, додається, що минулого літа московського радника Олексія Горінова посадили на сім років за відео, на якому він виступав проти війни Росії в Україні під час засідання міської ради. Раніше цього тижня робоча група ООН закликала до звільнення Горінова, дійшовши висновку, що його затримання суперечило Загальній декларації прав людини.

Також у грудні одного з найвідоміших російських опозиціонерів Іллю Яшина ув’язнили на вісім з половиною років за поширення “фейкових новин” про військових, які вбивають сотні українських мирних жителів в Бучі.