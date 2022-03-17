Голова Черкаського осередку політичної партії "Національний Корпус", командир полку "Азов", який зараз бере участь у вітчизняній війні з РФ, Дмитро Кухарчук закликає країну не забувати про Маріуполь і говорити про нього постійно, вимагаючи деблокади міста, доки не стало занадто пізно.

Про це Дмитро Кухарчук сказав в етері телеканалу “Прямий”.

Військовий констатував, що зараз Маріуполь зазнає суцільної гуманітарної катастрофи. Росіяни, на переконання Кухарчука, влаштували там повний геноцид. Він висловив подив, чому досі немає наказів про деблокаду міста, адже Маріуполь зараз не потребує гуманітарних коридорів.

“І насправді мене дуже дивує, чому досі ми маємо чекати наказу, щоб піти на деблокаду, оскільки Маріуполь потребує не гуманітарних коридорів. Ми знаємо всю ціну гуманітарних коридорів, які вже кацапи нам влаштовували. Це не гуманітарні коридори, це розстріл цивільного населення”, – наголосив Кухарчук.

Військовий наголошує, що є дуже багато бійців, зокрема його підрозділ, який веде активні бойові дії у Київській області – вони готові їхати і деблокувати Маріуполь. Але наказу від влади немає, попри катастрофічність ситуації в місті.

“Ситуація там така, що місто просто хочуть стерти з лиця землі. І найгірше те, що про це, на превеликий жаль, мало хто говорить. Я не розумію чому, але виглядає все дуже сумно. І ми готові зараз брати, їхати туди, деблокувати, але, на жаль, ми чекаємо тільки наказу”, – заявив він.

Дмитро Кухарчук також розповів з приводу “Азова”, який зараз перебуває в Маріуполі. Він назвав його найгероїчнішим підрозділом, який неодноразово це доводив.

“Азов” зараз робить те, чого не зміг би зробити жоден підрозділ. Але проблема в тому, що місто перебуває у блокаді, люди не мають що їсти, люди не мають що пити, і так само бойове спорядження може закінчитися. Тому проблема не в мотиваційності, не в боєздатності Азова – мотивація і боєздатність полку Азов на найвищому рівні. Але потрібна деблокада, потрібно дати якомога більше зброї, потрібно дати якомога більше систем ППО – і тоді ми вистоїмо”, – стверджує Кухарчук.

Він наголосив: питання деблокади Маріуполя потрібно порушувати всюди, на найвищому рівні. “Азов” разом з морською піхотою зараз ведуть там такі бої, які, як сказав військовий в інтерв’ю, абсолютно в жодній комп’ютерній грі, в історії світу не відбувалися. Але без деблокади, без допомоги ззовні вічно це тривати не зможе. Ця гуманітарна криза може вилитися в те, що міста просто далі не існуватиме. Кухарчук звернувся до Генштабу ЗСУ, до світової спільноти із закликом докласти усіх зусиль для деблокади міста.

“Це треба було зробити вчора, позавчора і тиждень тому! Зволікати далі не можна!”, – наголосив він.

Щодо ситуації по Київському напрямку, її військовий назвав абсолютно контрольованою. Він назвав мотиваційний рівень військ РФ низьким.