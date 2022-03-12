Про це він написав у своєму Twitter.
Варто зазначити, що війну він назвав “українською кризою”, що є прикладом російського наративу, який поширюється задля приховання правди про злочини окупантів на території України.
Пізніше він визнав, що війна таки йде, однак він просить не звинувачувати “простих людей”. За його словами, так звана “українська криза” — це лише зручний привід для русофобії.
Він також додав, що подолав відстань у 10 000 тисяч кілометрів від Москви до Владивостока, а також побував у таких містах України, як Львів, Київ, Одеса, Ялта та Чорнобиль.
Варто зазначити, що у трендах Twitter наразі знаходяться теги, присвячені “русофобії”. Наприклад #Russophobia та #StopHatingRussians.
- Раніше Генеральна прокуратура Російської Федерації подала на розгляд до суду заяву про визнання компанії Meta екстремістською організацією. Також забороняється діяльність компанії на території країни, зокрема обмежується доступ до Instagram. Причина — дозвіл компанії користувачам з України та інших країн публікувати заклики до насильства щодо російських військових на тлі повномасштабного вторгнення до нашої держави.
- Водночас YouТube блокує доступ до каналів російських державних ЗМІ по всьому світу.