Про це він написав у своєму Twitter.

Варто зазначити, що війну він назвав “українською кризою”, що є прикладом російського наративу, який поширюється задля приховання правди про злочини окупантів на території України.

Пізніше він визнав, що війна таки йде, однак він просить не звинувачувати “простих людей”. За його словами, так звана “українська криза” — це лише зручний привід для русофобії.

Він також додав, що подолав відстань у 10 000 тисяч кілометрів від Москви до Владивостока, а також побував у таких містах України, як Львів, Київ, Одеса, Ялта та Чорнобиль.

Варто зазначити, що у трендах Twitter наразі знаходяться теги, присвячені “русофобії”. Наприклад #Russophobia та #StopHatingRussians.