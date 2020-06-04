Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У середу, 3 червня, ексміністр оборони США Джеймс Меттіс публічно розкритикував президента Дональда Трампа через його погрози розгорнути регулярні війська для придушення масових протестів проти расизму та поліційної агресії.

За словами Меттіса, президент “намагається розділити” американців.

“Дональд Трамп — перший президент в моєму житті, який не намагається об’єднати американський народ, навіть не претендує на це. Замість цього він намагається розділити нас. Ми є свідками наслідків трьох років навмисних зусиль [в цьому напрямку]. Ми є свідками наслідків трьох років без зрілого керівництва”, — заявив він.

Нагадаємо, Меттіс пробув на посаді голови Пентагону майже два роки та пішов у відставку в грудні 2018. Напередодні звільнення Меттіса Трамп розповів про свої суперечки з ним та розкритикував генерала за його позицію у питанні щодо витрат США на оборону інших країн.

Трампа вже відреагував на заяву Меттіса в Twitter. У своєму твіті президент здійснив спробу дискредитувати Меттіса, назвавши його “найбільш переоціненим генералом у світі”.

“Ймовірно, єдине, що нас з Бараком Обамою об’єднує, це те, що ми обидва мали честь звільнити Джима Меттіса, найбільш переоціненого генерала в світі. Я просив його подати у відставку і дуже радий цьому. У нього було прізвисько “Хаос”, яке мені не подобалося, змінилося на “Скажений пес”. Його основною силою були не військові, а особисті зв’язки з громадськістю. Я дав йому нове життя, справи, битви за перемогу, але він рідко “приносив додому бекон”. Мені не сподобався його стиль “лідерства” та багато іншого, пов’язаного з ним, і багато хто з цим згодні. Радий, що він пішов!”, — написав Трамп.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.