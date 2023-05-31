Міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт заявила про рішучу підтримку України у повномасштабній війні проти РФ, акцентувавши, що напередодні липневого саміту у Вільнюсі країнам НАТО необхідно узгодити єдину позицію щодо вступу України до Альянсу.

Джерело: інтерв’ю DW

Гуйтфельдт зауважила, що важливо наголосити та нагадати про політику “відкритих дверей” НАТО

І питання не в тому, чи має Україна стати членом НАТО чи ні, а в тому, коли і як це станеться”, – зазначила міністерка.

Вона додала, що ця тема обговорюватиметься і на неофіційній зустрічі глав МЗС країн НАТО в Норвегії цього тижня.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив масштабного контрнаступу ЗСУ глава МЗС Норвегії застерегла від надмірних сподівань про те, що це стане поворотним моментом у війні. Зауваживши, що не варто переоцінювати наслідки такого контрнаступу. Гуйтфельдт вважає, що “буде дуже, дуже важко”.

Але ми робитимемо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні у битві за повернення своєї території”, – наголосила вона.

Також міністерка додала, що наразі Норвегія ще не прийняла рішення відносно постачання Києву винищувачів F-16, водночас навчатиме українських пілотів.

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили низку питань, зокрема відносини НАТО з Україною та шляхи співпраці Швеції, Фінляндії та Норвегії в Альянсі. Глава уряду країни заявив, що У межах Програми підтримки Нансена для України Норвегія надасть військову, гуманітарну та цивільну підтримку на загальну суму 75 мільярдів норвезьких крон протягом п’яти років.

Зауважимо, 17 травня колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер не виключив приєднання України до Північноатлантичного альянсу до завершення повномасштабної війни. Зокрема він нагадав приклад Німеччини часів часткового перебування під окупацією СРСР.

Натомість 15 травня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає сенсу обговорювати членство України в Альянсі, поки вона не перемогла у війні. Він наголосив, що спершу країна має здобути перемогу “як суверенна незалежна нація в Європі”.

Тоді як цього тижня на зустрічі в Осло міністри закордонних справ держав-учасників НАТО намагатимуться зменшити розбіжності щодо заявки України на членство. Нині союзники сперечаються через заклики надати Києву дорожню карту вступу на липневому саміті.