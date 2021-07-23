Про це він поінформував у коментарі “Сніданку з 1+1”.
“COVID-19 не зникає. Україна реєструє на своїй території штам “Дельта”. Вже майже сто країн звітують, що Delta-штам викликає великі і дуже швидкі спалахи”, – зазначив Кузін.
“До “червоної” зони, я впевнений, точно повернемося. Це питання часу”, – наголосив головний санлікар.
Він порадив усім, хто досі не отримав щеплення проти коронавірусу, зробити це якомога швидше, щоб на осінь мати захист від тяжкого перебігу хвороби.
“Україна офіційно відкрила п’ятий етап вакцинальної кампанії. По суті, це означає, що вакцина доступна кожному (повнолітньому, – ред.) громадянину України… Було прийнято рішення про максимальне відкриття усіх трьох тисяч пунктів щеплень. Вакцина буде доступна для кожного громадянина, тому що вона буде знаходитися в найближчій амбулаторії чи найближчій поліклініці”, – заявив Кузін.
Раніше головний санлікар заявляв, що нова хвиля коронавірусу COVID-19 може розпочатися в Україні восени. Також Кузін висловлював думку, що для подолання коронавірусу знадобиться ще щонайменше півтора роки.
Як відомо, штам “Дельта” передається від людини до людини в 1,6 рази швидше, ніж звичайний вірус. Крім того, коли людина інфікується цим штамом, вона частіше потребує інтенсивного лікування.
- 16 червня Кабінет Міністрів України продовжив карантин до кінця літа, встановив на всій території країни “зелену” зону та пом’якшив обмеження.
- Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу “Дельта” (Delta) в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.