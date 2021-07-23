Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін попередив, що через новий штам коронавірусу "Дельта" (Delta) Україна знову може перейти до "червоної" зони карантину.

Про це він поінформував у коментарі “Сніданку з 1+1”.

“COVID-19 не зникає. Україна реєструє на своїй території штам “Дельта”. Вже майже сто країн звітують, що Delta-штам викликає великі і дуже швидкі спалахи”, – зазначив Кузін.

“До “червоної” зони, я впевнений, точно повернемося. Це питання часу”, – наголосив головний санлікар.

Він порадив усім, хто досі не отримав щеплення проти коронавірусу, зробити це якомога швидше, щоб на осінь мати захист від тяжкого перебігу хвороби.

“Україна офіційно відкрила п’ятий етап вакцинальної кампанії. По суті, це означає, що вакцина доступна кожному (повнолітньому, – ред.) громадянину України… Було прийнято рішення про максимальне відкриття усіх трьох тисяч пунктів щеплень. Вакцина буде доступна для кожного громадянина, тому що вона буде знаходитися в найближчій амбулаторії чи найближчій поліклініці”, – заявив Кузін.

Раніше головний санлікар заявляв, що нова хвиля коронавірусу COVID-19 може розпочатися в Україні восени. Також Кузін висловлював думку, що для подолання коронавірусу знадобиться ще щонайменше півтора роки.

Як відомо, штам “Дельта” передається від людини до людини в 1,6 рази швидше, ніж звичайний вірус. Крім того, коли людина інфікується цим штамом, вона частіше потребує інтенсивного лікування.