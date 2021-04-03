Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна повинна почати виробництво власної вакцини проти коронавірусу. Однак для цього необхідно виконати кілька умов.

Про це він заявив на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, вітчизняним виробникам необхідно надати державні гарантії, оскільки вони не зможуть конкурувати зі світовими фармацевтичними гігантами.

“Для цього ми повинні внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам. Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії – що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками за ціною вони не зможуть”, – заявив Степанов.

Міністр зазначив, що виробництво власної вакцини вкрай необхідне, оскільки деякі країни вже обмежують експорт COVID-вакцин через складну ситуацію з поширенням коронавірусу.

При цьому Степанов заявив, що українська вакцина може бути дорожчою за інші.

“Але я вважаю, що ми маємо на це піти. Бо це – питання національної безпеки”, – підкреслив він.

Що відомо про розробку української вакцини проти коронавірусу?

Як відомо, українські вчені в жовтні представили президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19.

Зазначалося, що виготовлення української вакцини у повному обсязі профінансує держава. За попередніми розрахунками, розробникам знадобиться близько 100-150 млн гривень.

Доклінічна фаза випробувань вакцини тривала шість місяців. В МОЗ повідомляли, що розробку кандидата здійснював консорціум компаній DiaPrep System Inc. спільно з Інститутом мікробіології й вірусології Національної академії наук України.

DiaPrep System Inc – американська компанія (власник – доктор медичних наук Михайло Фаворов, який свого часу обіймав посади в Центрі контролю та профілактики хвороб США (CDC) та Міжнародному інституті вакцин при ООН).

Також у розробці вакцини взяла участь українська компанія “Діапроф-Мед” (розробила білок, на основі якого намагаються створити вакцину).

Володимир Зеленський уже запевнив, що у разі успішного випробування української вакцини проти коронавірусу він готовий протестувати її на собі.