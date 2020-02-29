Кандидатура наступного прем’єр-міністра ще не визначена, але з Олексієм Гончаруком президент Володимир Зеленський вирішив попрощатись.

Про це повідомили #Буквам депутати фракції «Слуга народу» на умовах анонімності.

«Хто наступник ще не вирішили, думаю, що остаточно це стане зрозуміло у понеділок-вівторок. Але з Гончаруком вирішили попрощатися. Президенту набридло виправляти його помилки», – сказав співрозмовник.

«Головні зауваження: провалені надходження в бюджет, незрозуміла економічна політика, підготовка до другого етапу медичної реформи, підстава з платіжками», – розповідає депутат.

За інформацією на п’ятницю з Сергієм Тігіпком і Валерієм Хорошковським поки не домовились щодо їх кандидатур на посаду прем’єра. Тому не виключено, що в.о. голови уряду стане віце-прем’єр Денис Шмигаль.

Що стосується останнього пункту порядку позачергової сесії – про звіт щодо діяльності правоохоронних органів, то тут джерела Букв кажуть, що слухати будуть Артема Ситника і керівника офісу генпрокурора Руслана Рябошапку.

«Зважаючи на те, що на питання про посадки відповідають силовики, то вони або мають визнати свою бездіяльність, або сказати коли», – зазначив один з депутатів.

Він як і інші його колеги зауважують, що процедура звільнити директора НАБУ не дозволяє.

А ось Руланом Рябошапкою, яким «сильно невдоволені», це можливо.

«Але, може, поки полякаємо і відпустимо», – каже один з представників «Слуги народу».

У п’ятницю голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на середу позачергове засідання Ради. В порядку денному засідання питання уряду та звіту правоохоронних органів.

Раніше стало відомо, що на посаду прем’єра розглядають кандидатури Сергія Тігіпка і Валерія Хорошковського.

Давид Арахамія заявив в ефірі у Савіка Шустера, що призначення Тігіпка не розглядатиметься.