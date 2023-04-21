Про це йдеться на офіційному вебпорталі парламенту України.
Так, відповідний закон зобов’язує осіб, які хочуть отримати громадянство України, складати іспити з основ Конституції України, історії України, а також на рівень володіння державною мовою.
Іноземці чи особи без громадянства, які мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до українського громадянства становить державний інтерес, або які в установленому законодавством порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, особи, які отримали посвідку на тимчасове проживання, упродовж двох років з моменту набуття громадянства мають скласти відповідні іспити та подати документи про їх складання.
Крім того, невиконання зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України.
Складання іспитів має здійснюватися в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Нагадаємо, що раніше Верховна Рада у другому читанні підтримала проєкт закону № 7606, відповідно до якого, аби отримати громадянство України, необхідно скласти іспити на знання Конституції, історії та мови.
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