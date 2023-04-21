Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зобов’язує скласти іспити з основ Конституції України, історії України та для оцінки рівня володіння державною мовою для отримання громадянства.

Про це йдеться на офіційному вебпорталі парламенту України.

Так, відповідний закон зобов’язує осіб, які хочуть отримати громадянство України, складати іспити з основ Конституції України, історії України, а також на рівень володіння державною мовою.

Іноземці чи особи без громадянства, які мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до українського громадянства становить державний інтерес, або які в установленому законодавством порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, особи, які отримали посвідку на тимчасове проживання, упродовж двох років з моменту набуття громадянства мають скласти відповідні іспити та подати документи про їх складання.

Крім того, невиконання зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України.

Складання іспитів має здійснюватися в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада у другому читанні підтримала проєкт закону № 7606, відповідно до якого, аби отримати громадянство України, необхідно скласти іспити на знання Конституції, історії та мови.