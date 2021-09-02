Джейкоб Чанслі, відомий як "шаман QAnon", якого звинувачували в участі у штурмі Капітолія 6 січня, збирається визнати свою провину під час судових слухань у п'ятницю, 3 вересня.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Чанслі отримав звинувачення у шести федеральних злочинах у зв’язку зі штурмом Капітолія. Зокрема, це важкі злочини, такі як цивільні протести та протистояння процесуальним діям урядовців Конгресу.

За якими зі звинувачень Чанслі збирається визнати провину – поки що невідомо. Адвокат порушника, Ел Воткінс, від коментарів відмовився.

“Шлях, яким пройшов Чанслі з 6 січня, це біль, депресія, одиночний арешт, самоаналіз, визнання проблем із психічним здоров’ям та осмислення необхідності роботи над собою”, – повідомив адвокат.

До цього Воткінс заявляв, що його підзахисного потрібно відпустити додому. Чанслі заарештували ще в січні. Але суддя вирішив, що Чанслі занадто небезпечний, аби відпускати його.

“Поки він за ґратами, Чанслі продемонстрував, що прагне дистанціюватися від QAnon”, – пояснив адвокат звинуваченого на одному із судових засідань.

Як повідомлялося, сторінка Джейка Чанслі в Facebook (на цю мить вона видалена) була заповнена повідомленнями про конспірологічну теорію QAnon, прихильники якої вірять в існування змови педофілів-сатаністів, які проникли у вищі ешелони американського уряду і протистоять президенту Дональду Трампу. Останніми місяцями Анджелі регулярно відвідував протести прихильників Трампа в Аризоні, звідки він родом.

Нагадаємо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

Під час зачистки Капітолія від протестувальників загалом було затримано понад півсотні осіб, серед яких половина — безпосередньо у приміщеннях Конгресу. 13 особам вже висунули обвинувачення у зв’язку з участю у заворушення. Серед них — Річард Барнетт, який вдерся до кабінету спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, та нещодавно обраний член Палати делегатів Західної Вірджинії (від Республіканської партії) Деррік Еванс.

Жертвами подій 6 січня стали 5 осіб. Про смерть 4 осіб стало відомо того ж дня. Однією з жертв стала прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт. 8 січня помер офіцер поліції Браян Сікнік, який отримав травми під час штурму Капітолія. #Букви розповідали, що відомо про офіцера, який загинув.