Австралійська авіакомпанія Qantas розіграє серед вакцинованих проти коронавірусу громадян необмежену кількість перельотів протягом року для всієї родини та інші бонуси.

Про це повідомляє Financial Times.

Алан Джойс, генеральний директор Qantas, заявив, що авіакомпанія буде пропонувати знижки, бали для часто літаючих пасажирів, польотні ваучери і “мега-призи” людям, які були вакциновані.

“Ми розглядаємо можливість надання 1000 балів, польотних талонів, кредитів і збираємося запропонувати десять мега-призів, щонайменше, по одному для кожного штату і території. Один приз – це рік необмеженого подорожі в будь-яку точку мережі авіакомпанії, в яку також входить дочірня компанія Jetstar”, – заявив він.

Джойс також закликав інші компанії взяти участь в подібних заохочення, щоб прискорити розгортання вакцини в країні, винагороджуючи тих, хто отримав щеплення.