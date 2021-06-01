Про це повідомляє Financial Times.
Алан Джойс, генеральний директор Qantas, заявив, що авіакомпанія буде пропонувати знижки, бали для часто літаючих пасажирів, польотні ваучери і “мега-призи” людям, які були вакциновані.
“Ми розглядаємо можливість надання 1000 балів, польотних талонів, кредитів і збираємося запропонувати десять мега-призів, щонайменше, по одному для кожного штату і території. Один приз – це рік необмеженого подорожі в будь-яку точку мережі авіакомпанії, в яку також входить дочірня компанія Jetstar”, – заявив він.
Джойс також закликав інші компанії взяти участь в подібних заохочення, щоб прискорити розгортання вакцини в країні, винагороджуючи тих, хто отримав щеплення.
- Президент США Джо Байден має амбітну мету – вакцинувати 70% населення до 4 липня, Дня Америки. Аби її реалізувати місцева влада використовує “творчий потенціал” для мотивування громадян щепитися проти коронавірусу.