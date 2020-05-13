Авіакомпанія Qatar Airways на знак подяки роздасть 100 тисяч авіаквитків медичним працівникам з усього світу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Акція, яка розпочалася 12 травня, триватиме до 18 травня. Право отримати безкоштовні квитки мають медичні працівники первинної ланки, які борються з коронавірусом. До цієї категорії належать лікарі, інтерни, медсестри, фельдшери, лаборанти і медпрацівники, які проводять клінічні дослідження.

Для отримання безкоштовного квитка медпрацівник повинен зареєструватися і отримати промо-код на сайті Qatar Airways. Оплатити потрібно буде тільки аеропортові збори.

Для вибору доступні рейси, які будуть виконуватися в період з 26 травня до 10 грудня 2020 року.