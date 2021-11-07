Ці крихітні чорно-білі квадрати з'явилися на фабриках у 1990-х роках і відродилися під час пандемії коронавірусу, оскільки все більше людей вживали додаткових заходів, щоб тримати руки в чистоті, а безконтактні технології ставали все більш поширеними у ресторанах та магазинах.

Про це пише американське видання The Washington Post.

Варто просто відкрити камеру телефону, навести її на цей особливий тип посилання і потрапите на веб-сайт з більш детальною інформацією, ніж будь-коли пропонувалося паперове меню. Навіть роздрібні продавці меблів почали використовувати QR-коди, щоб допомогти покупцям вибрати, що їм купити.

Але QR-коди потрібні не тільки для того, щоб мінімізувати контакт з мікробами, вони перетворюють аналогові взаємодії, такі як замовлення піци, на цифрові, і ці цифрові взаємодії можуть відстежуватися в ресторані або магазині. Оскільки QR-коди відкривають браузер, компанії можуть використовувати цей цифровий сигнал для зв’язку між онлайн- і офлайн-активністю.

За даними дослідницької компанії Forrester, половина дорослих зі смартфонами, які сканували QR-коди в магазинах, обмежили обсяг даних, які збирає програма або сайт.

“Я не впевнений, що хочу, щоб моя піцерія розуміла мене набагато краще ніж зараз”, – сказав Ерік Рескорла, технічний директор Firefox, інтернет-браузера Mozilla.

Всупереч деяким думкам, QR-коди власними силами не відстежують вас, сказав Рескорла. І ні, вони не лазівка ​​в якийсь страшний підземний світ стеження. Рескорла сказав, що ви вже живете у цьому світі, але QR-коди можуть бути хорошим нагадуванням про те, як все це працює.

QR-коди погані?

Нині галузь змінюється, і загалом відстежувати споживачів стає дедалі важче. Firefox і Safari відмовилися від сторонніх файлів cookie – крихітних фрагментів коду, які веб-сайти використовують для відстеження вас в Інтернеті, – і Google пообіцяв зробити те саме. У міру того, як люди починають приділяти більше уваги конфіденційності, а деякі сумнівні джерела даних починають вичерпуватися, багато компаній переключили свою увагу на власні дані або ті, які вони збирають самі.

QR-коди та ваша конфіденційність

Самі по собі QR-коди не порушують вашої конфіденційності, але вебсайти, які вони відкривають, можуть, сказав Рескорла.

За його словами, веб-сайт продавця може надсилати інформацію про вас будь-якій кількості сторонніх компаній. Малоймовірно, що ви прочитаєте політику конфіденційності, коли відкриєте десертне меню, і ще малоймовірно, що в політиці конфіденційності перелічені різні “афілійовані особи”, з якими вебсайт ділиться даними.

Навіть якщо ресторан або магазин не надсилають вашу інформацію трекерам, це не означає, що дані взагалі не використовуються. Наприклад, інструмент мобільного замовлення з підтримкою QR може використовувати дані про клієнтів із одного ресторану, щоб націлити більше уваги на маркетинг, сказав Рескорла.

За словами Рескорла, справжня проблема конфіденційності з QR-кодами – це ширший пристрій стеження, частиною якого є коди. І без нових правил та положень це нікуди не подінеться.

Прямо зараз найкращий спосіб уникнути відстеження під час відвідування вебсайту за допомогою QR-коду або будь-яким іншим способом – це увімкнути режим приватного перегляду. Щоб зменшити відстеження третіми сторонами, використовуйте браузер із функціями захисту від відстеження, наприклад Firefox або Safari.

QR-коди та ваша безпека

За словами Аллана Ліска, старшого аналітика компанії Recorded Future, QR-коди також пов’язані з деякими ризиками для безпеки. Як і будь-яке інше посилання, коди можуть бути першим кроком у шкідливій або фішинг-атаці.

Якщо ви коли-небудь побачите самотню наклейку з QR-кодом на ліхтарі або автобусній зупинці, не скануйте її.

Уникнення QR-кодів саме собою не захистить вас від відстеження з боку компаній. Але якщо ви хочете скоротити непотрібний обмін даними, замість QR-меню у ресторані візьміть старе ламіноване.