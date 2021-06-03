Про це повідомляють #Букви.

За документ № 5094 проголосували 334 нардепи.

Як зазначила, представляючи законопроєкт у Раді, його авторка, віцеспікерка Олена Кондратюк, мета документа – впорядкувати хаос у зовнішній рекламі в українських містах, на вулицях і автошляхах, а також консолідувати всі норми щодо зовнішньої реклами в одному базовому законі.

Законопроєкт містить наступні норми:

• Буде заборонено розповсюдження реклами на відкритій місцевості “з використанням звукотехнічного обладнання для відтворення та підсилення звуку шляхом трансляції звукозаписів та/або голосових оголошень”.

• Зовнішня реклама повинна розміщуватись із дотриманням вимог техніки безпеки та забезпеченням видимості засобів та пристроїв регулювання дорожнього руху.

• Така реклама повинна містити маркування із зазначенням номера дозволу на розміщення і строку його дії, найменування суб’єкта господарювання, якому виданий дозвіл, та номера його контактного телефону.

• На опори засобів зовнішньої реклами, що розміщуються уздовж проїжджої частини автомобільних доріг, має наноситися вертикальна дорожня розмітка світлоповертаючими матеріалами заввишки до двох метрів від поверхні землі.

• Дозвільні органи мають запровадити відкриту електронно-інформаційну базу даних зовнішньої реклами та кодування кожного рекламного засобу двомірним штрих-кодом (QR-код), що міститиме відомості про власника та конструкцію. Відтак кожен білборд (бігборд, рекламний щит) отримає спеціальний QR-код, за допомогою якого громадяни зможуть відслідковувати, кому належить рекламна конструкція та хто розміщує там рекламу.

Верховна Рада 3 червня

Фото: #Букви

Заборони на розміщення реклами

Крім пішохідних доріжок та алей, також запроваджується заборона на розміщення зовнішньої реклами на велосипедних доріжках.

Крім того, пропонується заборонити розміщення зовнішньої реклами:

• на опорах дорожніх знаків, засобів світлофорного регулювання та будь-яких технічних засобах організації дорожнього руху;

• на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі;

• на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення, на мостах та естакадах;

• ближче ніж за 50 метрів від залізничних переїздів у населених пунктах та ближче ніж за 100 метрів від залізничних переїздів поза межами населених пунктів.

• на об’єктах культурної спадщини національного значення, крім випадків виконання робіт з реставрації чи ремонту будівель, споруд (витворів), що є пам’ятками національного значення, у цілях залучення коштів для забезпечення збереження відповідних пам’яток (у таких випадках реклама розміщуються виключно на тимчасових конструкціях – риштуванні, захисній огорожі тощо).

Також заборонено розміщувати зовнішню рекламу, що відтворює зображення дорожніх знаків або має схожість з технічними засобами організації дорожнього руху, попереджувальними та спеціальними звуковими сигналами, а також створює ефект присутності на дорозі пішоходів або транспортних засобів.

Проєктом закону також пропонується встановити чіткий та прозорий порядок демонтажу самовільно розміщених засобів зовнішньої реклами.

Верховна Рада 3 червня

Фото: #Букви