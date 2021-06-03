Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, спрямований на впорядкування розміщення зовнішньої реклами в Україні.

Про це повідомляють #Букви.

За документ № 5094 проголосували 334 нардепи.

Як зазначила, представляючи законопроєкт у Раді, його авторка, віцеспікерка Олена Кондратюк, мета документа – впорядкувати хаос у зовнішній рекламі в українських містах, на вулицях і автошляхах, а також консолідувати всі норми щодо зовнішньої реклами в одному базовому законі.

Законопроєкт містить наступні норми:

• Буде заборонено розповсюдження реклами на відкритій місцевості “з використанням звукотехнічного обладнання для відтворення та підсилення звуку шляхом трансляції звукозаписів та/або голосових оголошень”.

• Зовнішня реклама повинна розміщуватись із дотриманням вимог техніки безпеки та забезпеченням видимості засобів та пристроїв регулювання дорожнього руху.

• Така реклама повинна містити маркування із зазначенням номера дозволу на розміщення і строку його дії, найменування суб’єкта господарювання, якому виданий дозвіл, та номера його контактного телефону.

• На опори засобів зовнішньої реклами, що розміщуються уздовж проїжджої частини автомобільних доріг, має наноситися вертикальна дорожня розмітка світлоповертаючими матеріалами заввишки до двох метрів від поверхні землі.

• Дозвільні органи мають запровадити відкриту електронно-інформаційну базу даних зовнішньої реклами та кодування кожного рекламного засобу двомірним штрих-кодом (QR-код), що міститиме відомості про власника та конструкцію. Відтак кожен білборд (бігборд, рекламний щит) отримає спеціальний QR-код, за допомогою якого громадяни зможуть відслідковувати, кому належить рекламна конструкція та хто розміщує там рекламу.

Заборони на розміщення реклами

Крім пішохідних доріжок та алей, також запроваджується заборона на розміщення зовнішньої реклами на велосипедних доріжках.

Крім того, пропонується заборонити розміщення зовнішньої реклами:

• на опорах дорожніх знаків, засобів світлофорного регулювання та будь-яких технічних засобах організації дорожнього руху;

• на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі;

• на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення, на мостах та естакадах;

• ближче ніж за 50 метрів від залізничних переїздів у населених пунктах та ближче ніж за 100 метрів від залізничних переїздів поза межами населених пунктів.

• на об’єктах культурної спадщини національного значення, крім випадків виконання робіт з реставрації чи ремонту будівель, споруд (витворів), що є пам’ятками національного значення, у цілях залучення коштів для забезпечення збереження відповідних пам’яток (у таких випадках реклама розміщуються виключно на тимчасових конструкціях – риштуванні, захисній огорожі тощо).

Також заборонено розміщувати зовнішню рекламу, що відтворює зображення дорожніх знаків або має схожість з технічними засобами організації дорожнього руху, попереджувальними та спеціальними звуковими сигналами, а також створює ефект присутності на дорозі пішоходів або транспортних засобів.

Проєктом закону також пропонується встановити чіткий та прозорий порядок демонтажу самовільно розміщених засобів зовнішньої реклами.