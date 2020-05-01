Музиканти легендарного британського рок-гурту Queen і американський співак Адам Ламберт, який виступає з колективом, записали нову версію хіта "We Are The Champions".

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Гітарист гурту Брайан Мей і барабанщик Роджер Тейлор наразі знаходяться в Британії, а Ламберт приєднався до запису пісні з Лос-Анджелеса (США).

У текст пісні внесли невеликі зміни, і вона перетворилася на “You Are the Champions” (“Ви чемпіони”). Композиція присвячена лікарям і всім, хто бореться з пандемією коронавірусу COVID-19.

В умовах карантину відеозапис було зробленл за допомогою смартфонів у музичних студіях Лондона (Великобританія) і Лос-Анджелеса (США).

Кліп починається з кадрів спорожнілих через пандемію і карантину міст. Зокрема, на перших секундах відео з’являється панорамне фото центру Києва, зроблене з висоти пташиного польоту.

Потім у кліпі з’являються фото і фрагменти відео з лікарями і медсестрами, які працюють у лікарнях по всьому світу.

Трек “You Are the Champions” доступний, зокрема, на YouTube-каналі гурту.

Присвятивши нову версію культового хіта медикам, музиканти оголосили благодійний збір коштів, які будуть спрямовані до Фонду реагування на COVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Пісня “We Are The Champions” вийшла в 1977 році. Її написав вокаліст гурту Queen Фредді Меркьюрі як гімн перемоги.