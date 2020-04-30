Американські компанії Quibi і JetBlue і інші допустили витік адрес електронної пошти клієнтів.

Про це повідомляється в матеріалі The New York Times.

Повідомляється, що дані мільйонів клієнтів сервісів стали стали доступні для Facebook, Google, що полегшило відстеження користувачів для таргетування реклами.

За словами дослідників, клієнти сервісів мимоволі змушені залишати свої адреси електронної пошти для того, щоб підписатися на додаток. Експерти з питань конфіденційності стурбовані витоками особистої інформації для поширення реклами вже більше десяти років.

Уточнюється, що деякі витоки особистих даних відбуваються через недбалість, а інші здійснюються навмисно.

Один з найбільших останніх витоків особистих даних був пов’язаний з відеоплатформою Quibi, яка базується в Лос-Анджелесі. Користувачам додатки пропонували залишати адреси електронної пошти, які в наслідку стали доступні для соціальних мереж. У самій компанії вже заявили, що виправили помилку.

Крім того, згідно з даними зі звіту дослідників, дані про електронні адреси клієнтів також були отримані рекламними компаніями з сервісу авіакомпанії JetBlue.

Фахівці закликають компанії, в яких стався витік, звернутися до платформ, які збирають електронні адреси клієнтів, з проханням очистити інформацію.