Рабінович заспівав в Раді пісню «Вставай, страна огромная»

Відео опубліковано на Facebook-сторінці #Букв.
У своєму виступі Рабінович закликав “зупинити фашизм” в Україні, і висловив надію, що річниця визволення України від фашистської окупації відзначатиметься як свято.
“У мене є ще трохи часу. Я не знаю, що додати до цього. Я музичну паузу хочу поставити”, – заявив він і включив на своєму телефоні пісню “Священная война”.
Спікер Ради Дмитро Разумков зробив Рабіновичу зауваження за використання телефону.
“Добре, я сам заспіваю! З фашистською силою темною, з проклятою ордою”, – заспівав сам нардеп.
Раніше співголова фракції “Опозиційної платформи – За життя” Вадим Рабінович запропонував сформувати делегацію Верховної Ради для участі в параді 9 травня в Москві.
Також Вадим Рабінович розпалив бурхливу дискусію в соцмережі, опублікувавши пост про свою поїздку в Москву до дочки і онука.
- Раніше повідомлялося, що народний депутат від “Опозиційною платформи — За життя” Вадим Рабінович на новорічні свята відпочивав в Омані.
- У листопаді 2019 року Рабинович пропустив більше 90% голосувань у Верховній Раді.