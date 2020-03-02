Рабінович заспівав в Раді пісню «Вставай, страна огромная»

Співголова фракції “Опозиційної платформи – За життя” у Верховній Раді Вадим Рабінович під час засідання погоджувальної ради голів парламентських фракцій оголосив "музичну паузу" і включив знамениту радянську пісню "Священна війна" часів Другої світової війни.

Відео опубліковано на Facebook-сторінці #Букв.

У своєму виступі Рабінович закликав “зупинити фашизм” в Україні, і висловив надію, що річниця визволення України від фашистської окупації відзначатиметься як свято.

“У мене є ще трохи часу. Я не знаю, що додати до цього. Я музичну паузу хочу поставити”, – заявив він і включив на своєму телефоні пісню “Священная война”.

Спікер Ради Дмитро Разумков зробив Рабіновичу зауваження за використання телефону.

“Добре, я сам заспіваю! З фашистською силою темною, з проклятою ордою”, – заспівав сам нардеп.

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Раніше співголова фракції “Опозиційної платформи – За життя” Вадим Рабінович запропонував сформувати делегацію Верховної Ради для участі в параді 9 травня в Москві.