За пів року роботи Верховної Ради 9 скликання найбільшу кількість голосувань пропустили депутати від фракцій "Опозиційна платформа — За життя", ВО "Батьківщина", "Слуга народу" та позафракційні.

Про це повідомляє громадянська мережа “Опора”.

Зокрема, найбільше голосувань пропустив Вадим Рабінович з “Опозиційної платформи — За життя” (74 %). На другому та третьому місцях також його колеги по фракції Вадим Столар (68,9 %) та Денис Ісаєнко (61,8 %).

У списку “прогульників” також опинилися Олександр Дубінський (“Слуга народу”), Анжеліка Лабунська (“Батьківщина”), Юлія Тимошенко (“Батьківщина”), Любов Шпак (“Слуга народу”), Віталій Данілов (“Батьківщина”), Ігор Кісільов (“Опозиційна платформа — За життя”), Олег Волошин (“Опозиційна платформа — За життя”), Дмитро Шенцев (позафракційні) і Юрій Солод (“Опозиційна платформа — За життя”).

“Відповідно до ухвалених у жовтні змін до законодавства відвідуваність народними депутатами пленарних засідань вимірюється участю їх у голосуваннях. Тобто, якщо депутат не голосує, то він не присутній на засіданнях. Таким чином Верховна Рада відмовилася від письмової реєстрації депутатів. До тих обранців, які не будуть брати участь у голосуваннях, тепер будуть застосовуватися фінансові санкції. Така процедура діє щодо тих депутатів, які пропустили більше 30% голосувань у парламенті”, – зазначили в “Опорі”.

Також повідомляється, що за перші пів року роботи парламенту відбулося 1 мільйон 163 тисяч 115 натискань на кнопку. У 40,7 % випадків депутати голосували “за”, у 27,9 % — “утримувалися”, у 5,1 % — “проти”. При цьому, у 15,5 % випадків депутати не голосували, а у 10,8 % були відсутні.

Найбільше “за” голосують народні депутати “Слуги народу” (44 %), на другому місці — “Батьківщина” (43 %), на третьому — група “Довіра” (38,6 %). Водночас, найменше кнопку “за” натискають у партіях “Голос” (31,4 %) та “ОПЗЖ” (32,8 %).