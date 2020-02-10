Співголова "Опозиційною платформи - За життя" Вадим Рабінович розпалив бурхливу дискусію в соцмережі, опублікувавши пост про свою поїздку в Москву до дочки і онука.

Про це повідомляють #Букви.

У неділю, 9 лютого, Рабинович опублікував пост в Facebook, в якому розповів, що відправився на День народження онука в Москву, де проживає його дочка.

“У Раді пауза. Онуку у дочки в Москві — 3 роки. Вирішив поїхати. Я був за ці роки в Москві кілька разів, але по одному маршруту: аеропорт-зустрічі-аеропорт. А тут зміг і дітей провідати, і просто погуляти. Пройшовся по центру, глянув на мавзолей (почесної варти немає). Подивився ГУМ”, — написав Рабинович.

Також в своєму пості політик зазначив, що росіяни вкрай доброзичливі до нього, і зробив неоднозначну заяву про “штучно роздуту ворожнечу” між Україною і Росією.

“Люди дуже доброзичливі. Коли дізнаються, що з України — ще більше. Ще раз переконався, що ворожнечу роздмухують штучно. Будемо все робити, що б повернувся мир і здоровий глузд”, — додав він.

До посту народний обранець додав фотографії та відео, зроблені на Красній площі, в мавзолеї Леніна та в ГУМі.

За добу пост Рабіновича зібрав понад 1 тисячі реакцій, майже 150 репоста та близько 300 коментарів. Багато коментаторів привітали нардепа з іменинником та пораділи за нього. Не менша кількість людей побажало нардепу в Україну більше не повертатися.

Також користувачі обурювалися реплікою Рабіновича про те, що конфлікт між Росією і Україною — штучний. Користувачі нагадували народному обранцеві про незаконну анексії Криму та агресію РФ на Донбасі, однак реакції на це не було.

Сам Рабінович можливості взяти участь в бесіді не упустив. Нардеп висловився ємко: всіх незадоволених його поїздкою назвав “ср*ними патріотами” і “агресорами”, які країною “докерувалися”.

Без народної творчості в коментарях також не обійшлося.