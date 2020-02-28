Віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що робоча група схвалила остаточний варіант проекту закону "Про всеукраїнський референдум".

Про це Стефанчук повідомляє на своїй публічній сторінці в Facebook.

“За результатами численних засідань робочої групи по розробці законопроектів у сфері народовладдя, після детального обговорення і жвавих дискусій учасниками групи прийнято кінцевий варіант проекту Закону України “Про всеукраїнський референдум“, – написав він.

За словами Стефанчук, вже найближчим часом текст проекту закону оприлюднять і винесуть для громадського обговорення. Він також буде наданий міжнародним організаціям для професійної експертизи.