Про це Стефанчук повідомляє на своїй публічній сторінці в Facebook.
“За результатами численних засідань робочої групи по розробці законопроектів у сфері народовладдя, після детального обговорення і жвавих дискусій учасниками групи прийнято кінцевий варіант проекту Закону України “Про всеукраїнський референдум“, – написав він.
За словами Стефанчук, вже найближчим часом текст проекту закону оприлюднять і винесуть для громадського обговорення. Він також буде наданий міжнародним організаціям для професійної експертизи.
- 6 лютого Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту про запуск ринку землі.
- На засіданні двічі відбувалася бійка між народними депутатами від “Батьківщини” і “Слуги народу” – за участю Сергія Власенка та Артема Дмитрука.
- Станом на сьогодні Парламент розглянув вже 1506 правок до законопроєкту про відкриття ринку землі (близько 37 % із загальної кількості).