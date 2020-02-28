Про це Стефанчук повідомляє на своїй публічній сторінці в Facebook.

За результатами численних засідань робочої групи по розробці законопроектів у сфері народовладдя, після детального обговорення і жвавих дискусій учасниками групи прийнято кінцевий варіант проекту Закону України Про всеукраїнський референдум, написав він.

За словами Стефанчук, вже найближчим часом текст проекту закону оприлюднять і винесуть для громадського обговорення. Він також буде наданий міжнародним організаціям для професійної експертизи.

  • 6 лютого Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту про запуск ринку землі.
  • На засіданні двічі відбувалася бійка між народними депутатами від “Батьківщини” і “Слуги народу” – за участю Сергія Власенка та Артема Дмитрука.
  • Станом на сьогодні Парламент розглянув вже 1506 правок до законопроєкту про відкриття ринку землі (близько 37 % із загальної кількості).