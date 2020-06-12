Всі контрольні пункти на адміністративному кордоні між Херсонською областю та незаконно анексованим Кримом відновлять свою роботу з 15 червня.

Таке рішення було прийнято сьогодні на позачерговому засіданні Уряду, про що поінформували в прес-службі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Так, з 15 червня буде відновлено роботу пунктів пропуску “Каланчак”, “Чонгар” і “Чаплинка”.

“Проведено ряд консультацій з постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим, з представниками громадськості та міжнародними організаціями щодо ситуації на адміністративній межі з Кримом. Результатом перемовин стало рішення про відновлення роботи пунктів пропуску з 15 червня”, – зазначив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Для громадян, які перетинають кордон, скасовується обов’язкова обсервація.

При цьому обов’язковою залишається необхідність дотримання епідеміологічних вимог: контролю температури тіла і використання захисних масок та рукавичок.

Крім того, всі, хто перетинають адмінкордон, повинні будуть дати письмову згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома”. Порушникам цієї умови загрожує штраф в 17 тисяч гривень.