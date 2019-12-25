Згідно з новим Трудовим кодексом, який розробляється Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, основою трудових відносин в Україні буде контракт.

Про це в ефірі “Громадського” розповіла заступник міністра економіки Юлія Свириденко.

Вона уточнила, що законопроєкт зі зміни Трудового кодексу називається “Про працю”.

“В першу чергу це лібералізація трудових відносин. Ми хочемо закріпити, що основою трудових відносин є трудовий контракт, який обов’язково укладається у письмовій формі. Приблизну форму цього трудового контракту ми окремим порядком розробимо, щоб всі працівники мали можливість прописати і порядок роботи, порядок оплати, відпустку, сезонність і всі інші важливі речі”, – зазначила Свириденко.

Крім того, планується закріпити можливість різних форм працевлаштування: наприклад, дистанційну роботу і часткову зайнятість.

“Тобто, ми даємо більш гнучку форму реалізації трудових відносин. Також буде аутсорсинг (процес передачі компанією частини виробничих або бізнес-процесів іншій компанії, – ред.), аутстаффінг (виведення співробітника за штат компанії-замовника і оформлення його в штат компанії-підрядника, – ред.). До речі, всі ці визначення будуть в окремих змінах до закону про зайнятість зафіксовані, і всі зможуть ознайомитися”, – пояснила заступник міністра.

Свириденко наголосила, що новим Трудовим кодексом Мінекономіки хоче привести трудові відносини до сучасних норм.

“Сьогодні люди працюють на дому, дистанційно. А це по суті регулюється старим Кодексом законів про працю, і це не відповідає реальності”, – заявила вона.