Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Сткпанов.
“У списку спеціальностей є зокрема і всі посади “екстренки” – у пункті про лікарів інших спеціальностей, що зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19″, – заявив він.
Міністр сказав, що працівники швидкої допомоги є серед “лікарів інших спеціальностей”, але, щоб більше не виникали непорозуміння, до наказу внесуть коригування і пропишуть це окремо.
Протягом дня відповідну інформацію опублікують на сайті МОЗ.
Раніше повідомлялося, що з 1 квітня медикам, які зайняті в сфері лікування пацієнтів з COVID-19, нададуть доплати в розмірі потрійних окладів.
Раніше анонсувалося, що медики, які понаднормово працюють через пандемію, отримають 200% зарплат.
- Міністерство охорони здоров’я України розглядає різні варіанти залучення коштів на додаткові виплати медикам, які працюють в посиленому режимі в зв’язку з пандемією коронавірусу.