Фельдшерів і водіїв швидкої допомоги включили в список медпрацівників, яким збільшать оклади в три рази в зв'язку з навантаженням через боротьбу з коронавірусом.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Сткпанов.

“У списку спеціальностей є зокрема і всі посади “екстренки” – у пункті про лікарів інших спеціальностей, що зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19″, – заявив він.

Міністр сказав, що працівники швидкої допомоги є серед “лікарів інших спеціальностей”, але, щоб більше не виникали непорозуміння, до наказу внесуть коригування і пропишуть це окремо.

Протягом дня відповідну інформацію опублікують на сайті МОЗ.

Раніше повідомлялося, що з 1 квітня медикам, які зайняті в сфері лікування пацієнтів з COVID-19, нададуть доплати в розмірі потрійних окладів.

Раніше анонсувалося, що медики, які понаднормово працюють через пандемію, отримають 200% зарплат.