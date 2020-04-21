Про це заявив директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.
Він звернувся до міністра охорони здоров’я Максима Степанова зазначивши, що більшість працівників музеїв – літні люди, яким варто бути на самоізоляції до офіційного закінчення карантину в країні.
“Введення карантину стало ударом для музеїв. Але їх відкриття до кінця карантину може стати ще більшим ударом”, – написав він.
Ройтбурд пояснив, що в кожному залі музею повинні знаходитися наглядачі. Щоб вони прийшли на роботу, музеї зобов’язані забезпечити їх доставку до робочого місця. За його словами, у великих містах це потребуватиме грошових витрат, які перевищать не тільки зарплати самих музейних працівників, але також і потенційний прибуток.
“Можливо, для невеликих музеїв в невеликих містах цієї проблеми не існує. Але в Києві, в Одесі, Львові, Дніпрі музеї до цього не готові. Я говорив з колегами з цих міст і наші позиції повністю збіглися”, – пояснив він.
У зв’язку з цим Ройтбурд сформував спільне звернення працівників музеїв до очільника МОЗ:
“Музейна спільнота просить вас переглянути рішення про відкриття музеїв. Думаю, розумніше було б залишити це на розсуд музеїв. Можливо, деякі музеї могли б відкритися в обмеженому режимі. У будь-якому випадку, це повинен вирішувати кожен конкретний музей самостійно. В цілому по країні сьогодні відкривати музеї не можна”.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підтвердив, що карантин у нашій країні планується продовжити до 12 травня.
- Міністерство охорони здоров’я України запропонує Уряду деякі пом’якшення карантинних обмежень: зокрема, щодо прогулянок у парках, а також відвідування музеїв та бібліотек.