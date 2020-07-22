Співробітники Служби безпеки України звинувачують посадовців "Укрзалізниці" в розкраданні коштів і отриманні контрабандних товарів з Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Уточнюється, що “Укрзалізниці” поставлялися запасні деталі незрозумілого походження і поганої якості з Росії контрабандним шляхом.

При цьому загальна сума завданих збитків склала 200 мільйонів гривень.

“Шляхом масштабних фальсифікацій обсягів виконаних робіт фігурантами провадження з використанням суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності близько 50 млн гривень переведені в готівку і привласнені”, – сказано в повідомленні.

В даний момент правоохоронці проводять 27 обшуків в структурах “Укрзалізниці” в 5 областях.

“Триває досудове слідство у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 і ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України”, – сказано в заяві.