Про це повідомила пресслужба СБУ.
Уточнюється, що “Укрзалізниці” поставлялися запасні деталі незрозумілого походження і поганої якості з Росії контрабандним шляхом.
При цьому загальна сума завданих збитків склала 200 мільйонів гривень.
“Шляхом масштабних фальсифікацій обсягів виконаних робіт фігурантами провадження з використанням суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності близько 50 млн гривень переведені в готівку і привласнені”, – сказано в повідомленні.
В даний момент правоохоронці проводять 27 обшуків в структурах “Укрзалізниці” в 5 областях.
“Триває досудове слідство у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 і ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України”, – сказано в заяві.
- 14 листопада під стінами Офісу президента України (ОПУ) на акцію протесту зібралися залізничники. Учасники мітингу тримали в руках плакати: “Стоп наступу на трудові права”, “Відновіть пенсію за вислугу років”, “Ні рабству на залізниці”, “Кравцова у відставку”.