Роботою Верховної Ради України та Кабінету Міністрів задоволені менше третини українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 13-17 грудня 2019 року.

Так, діяльністю спікера Ради Дмитра Разумкова задоволені 36 % опитаних, не задоволені — стільки ж. Чверть не змогли оцінити його роботу.

Водночас роботою Парламенту задоволені ще менше респондентів: 29 % позитивно оцінили його роботу, 51 % – негативно, 21 % – не змогли оцінити.

Подібна тенденція спостерігається і в оцінках роботи Уряду. Зокрема, діяльністю прем’єр-міністра Олексія Гончарука задоволені 35 % опитаних (35 % – незадоволені, 30 % – не змогли оцінити).

Майже чверть респондентів заявили, що в діяльності Парламенту та Кабміну було більше невдач. Ще майже 40 % вважають, що успіхів і невдач було порівну і лише десь 10 % висловили думку, що було більше успіхів.

“Цікаво, що більш критичні оцінки щодо роботи цих інститутів спостерігалися серед виборців усіх парламентських партій за винятком партії “Слуга народу”. Водночас навіть серед прихильників цієї політичної сили переважали нейтральні оцінки”, – наголошують соціологи.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0 %.