Рада Безпеки ООН проведе позачергове засідання щодо України 18 лютого

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) проголосувала за проведення ще одного засідання через російську агресію щодо України. Вони призначили засідання щодо цього на 18 лютого.

Про це повідомляється на трансляції засідання, яке веде YouTube-канал In time Ukraine.

Всього взяли участь у голосування 15 країн. Десять з них виступили “за” і троє утрималися. Проти обговорення ситуації через російську агресію виступили РФ і Китай.

Заступниця генсека ООН з політичних питань та миротворчості Розмарі Ді Карло закликала російську сторону утримуватися від провокаційної риторики й розпочати вирішення конфлікту у дипломатичному русі.

“Не може бути альтернативи дипломатії та діалогу для того, щоб справлятися зі складними, давніми побоюваннями з безпеки та відчуттям загрози”, – сказала Розмарі Ді Карло.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд визнала, що Кремль останніми тижнями погрожує активними військовими діями Україні. За її словами, для цього Москва застосовує шантаж, заснований на вимогах “гарантій безпеки”.

“Росія погрожує вжити військових дій, якщо її вимоги не будуть виконані”, – сказала вона.

Зокрема Росія направила до Білорусі п’ять тисяч військових, балістичні ракети, сили протиповітряної оборони та спецпідрозділи, зазначила дипломатка. Зазначимо, що засідання ООН скликали терміново через обговорення російської загрози для міжнародного миру і порядку. Запит на його проведення подали США після консультацій з Україною та партнерами з Радбезу.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки разом із союзниками підготували перелік осіб, на яких можуть накласти санкції у разі агресії Кремля на Україну. Йдеться про російську еліту та найближче оточення президента РФ Володимир Путіна.

Населення країн Заходу у більшості підтримують вступ України НАТО та ЄС. Жителі Заходу вважають, що Україна поділяє їхні цінності та заслуговує на підтримку, зокрема й на військову допомогу.