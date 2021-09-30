Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій опублікувала резолюцію, у якій виступила проти "популяризації одностатевої сексуальної орієнтації" та "нав’язування гендерної ідеології".

Відповідну резолюцію, прийняту на засіданні ВРЦіРО, опубліковано на сайті Ради.

30 вересня в Острозі відбулося розширене виїзне засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. За підсумками було ухвалено спільну резолюцію з 1 пунктів.

В резолюції Рада стверджує, що шлюб жінки та чоловіка є “найкращим осередком для народження і виховання дітей” і “залишається однією з найбільших цінностей Української держави”.

Члени Ради засуджують “експерименти з узаконенням свавільної гендерної самоідентифікації” та “нав’язування як норми протиприродних явищ”.

Під останнім Рада церква розуміє:

популяризацію одностатевої сексуальної орієнтації;

заперечення наявності жіночності у жінок і маскулінності у чоловіків як відмітних особливостей;

рух на підтримку небінарних займенників.

На переконання Ради, викладене “не створює інклюзії, рівності прав та зменшення насилля”. Це “розколює і збурює суспільство, маргіналізує та обмежує у правах більшість заради захисту інтересів меншості, поглиблює демографічну кризу в країні”.

Крім цього, Рада виступила проти “нав’язування гендерної ідеології”, як такої, що спричиняє знецінення шлюбу як союзу чоловіка та жінки.

Також Рада скаржиться на толерування мови ненависті на адресу релігійних діячів і прихильників традиційних сімейних цінностей. Начебто через “нав’язування гендерної ідеології” відбувається заохочення до силового свавілля щодо учасників просімейних мітингів і активістів.

Натомість традиційні цінності можуть об’єднати українців, кажуть в Раді.

Там закликали до створення окремого міністерства, що опікувалося б проблематикою сім’ї та подоланням демографічної кризи, і готові надати владі допомогу.

“Церкви, релігійні організації та просімейні громадські ініціативи готові об’єднати зусилля з органами державної влади та місцевого самоврядування у справі практичного втілення конституційної гарантії щодо державного захисту сім’ї, дитинства, материнства і батьківства”, — йдеться в резолюції.

Що таке Рада Церков?

Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) утворено наприкінці 1996 року як міжконфесійну інституцію.

Її мета — “об’єднання зусиль конфесій у справі духовного відродження України та координації міжцерковного діалогу як в Україні, так і за її межами”.

Рада бере участь у розробленні проєктів нормативних актів із питань державно-конфесійних відносин.

До її складу входять: голова Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук, предстоятель Православної Церкви України Епіфаній (Думенко), голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів Валерій Антонюк, єпископ Київсько-Житомирський Римсько-Католицької Церкви в Україні Віталій Кривицький, старший єпископ Української Церкви Християн Віри Євангельської Михайло Паночко, головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх, голова УП Московського патріархату Онуфрій (Березовський), голова Духовного управління мусульман України, Верховний муфтій України Ахмед Тамім та інші.

Станом на червень 2021 року ВРЦіРО охоплює 15 церков і релігійних організацій та 1 міжцерковна організація. На сайті зазначено, що у Радою охоплено понад 95 % усіх релігійних організацій України.

Боротьба з “пропагандою гомосексуальності” в Україні

Протягом останнього десятиріччя депутати Верховної Ради неодноразово вносили до парламенту законопроєкти про заборону пропаганди гомосексуальності в Україні.

Такі законопроєкти ініціювали, зокрема, депутати попередніх скликань Євген Царьков (фракція “Комуністичної партії”), Вадим Колесніченко та Віталій Журавський (Партія регіонів).

Наразі більшість з них зняті з розгляду. Лише законопроєкт Царькова дійшов до розгляду в залі парламенту. Його ухвалили в першому читанні, однак подальші читання не проводилися.

Депутат пропонував запровадити заборону на виробництво та поширення продукції, яка пропагує гомосексуалізм (стосунки сексуального характеру між особами однієї статі) та заборону на використання засобів масової інформації для “пропаганди гомосексуалізму”.

Пропонувалося, зокрема, введення кримінальної відповідальності (штраф до 5100 гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років) за ввезення, виробництво та поширення творів з “пропагандою гомосексуалізму”.

У пояснювальній записці до законопроєкту було зазначено, що поширення гомосексуалізму веде до епідемії ВІЛ/СНІДу, руйнує інститут сім’ї та може призвести до демографічної кризи, через що загрожує національній безпеці України.

У липні 2020 року депутати від “Слуги народу” подали до парламенту законопроєкт, яким передбачається запровадження адміністративної відповідальності за дії, спрямовані на “пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму”. В лютому його зняли з розгляду.