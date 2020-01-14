Верховна Рада України сьогодні достроково припинила депутатські повноваження Ірини Венедіктової, яка раніше тимчасово очолила Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє кореспондент #Букви.

За проєкт постанови № 2731 проголосували 340 народних обранців.

Рішення про припинення депутатських повноважень було ухвалено на підставі заяви самої Венедіктової.

“Припинити достроково повноваження народного депутата України Венедіктової Ірини Валентинівни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія “Слуга народа”, у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень”, – йдеться в тексті постанови ВР.

Після голосування спікер ВР Дмитро Разумков подякував Венедіктовій за роботу в Парламенті.

Варто відзначити, що наприкінці грудня минулого року президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань. Виконуючою обов’язки голови ДБР була призначена Ірина Венедіктова.

Дострокове звільнення Романа Труби передбачено законом про перезавантаження ДБР, який був ухвалений Верховною Радою і підписаний Володимиром Зеленським. Президент призначатиме директора ДБР за поданням конкурсної комісії. До складу комісії увійдуть по 3 представника від Верховної Ради, Кабінету Міністрів і президента України. За квотою Кабміну будуть представлені міжнародні організації.

Закон також передбачає одноосібне управління Державним бюро розслідувань (замість колегіального).

Ірина Венедіктова була обрана народним депутатом дев’ятого скликання від партії “Слуга народу” (у списку йшла під номером 3). У Верховній Раді вона займала посаду глави комітету з питань правової політики.