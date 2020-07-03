Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3734 "Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" (щодо особливостей вступу до установи вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб)".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ в цілому проголосувало 310 народних депутатів.

Законом внесено зміни до Закону України “Про вищу освіту”, які стосуються розширення можливостей для вступу та підготовки до вступу до закладів вищої освіти вступників з тимчасово окупованої території та територія населених пунктів на лінії зіткнення.

Зокрема, документом запроваджено можливість вступу за вступними іспитами в межах установлених квот для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та територія населених пунктів на лінії зіткнення, до усіх закладів вищої освіти. На сьогодні вступ за квотою передбачено лише для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до уповноважених закладів вищої освіти.

Під час обговорення законопроєкту у Парламенті відбулася жвава дискусія. “Європейська солідарність” закликала підтримати документ тільки у першому читанні. Депутатка Ірина Геращенко пояснила, що пільги для вступу слід вводити не лише для жителів окупованих територій, а й для дітей загиблих на Донбасі військовослужбовців.

Після цього “слуга” Роман Грищук дорікнув “Європейській солідарності”, що лише їх фракція відмовляється підтримати документ. Народні обранці почали скандувати в сторону “ЄС” “Ганьба!”, тому уся фракція вийшла до трибуни, щоб відповісти на звинувачення. Проте спікер Дмитро Разумков відмовився надати їм слово.

В результаті депутати від “ЄС” все ж таки домоглися, щоб їм дали виступити, після чого за закон проголосували в цілому.