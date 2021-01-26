Верховна Рада дозволила допуск іноземних військовослужбовців на територію України для участі у військових навчаннях в 2021 році.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону №4499 у першому читанні підтримали 320 нардепів, а в другому – 325.

Документ ініціював президент Володимир Зеленський.

Всього плануються вісім навчань:

• Багатонаціональні навчання з підготовки підрозділів Збройних сил (ЗСУ, ЗС США і ЗС інших країн-членів НАТО). Планується участь до 19 000 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою, до 17 літаків і вертольотів. Термін проведення: в період з січня по грудень 2021 року.

• Українсько-американські навчання “Репід Трайдент – 2021”. Очікується участь до 5500 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою, до 15 літаків і вертольотів. Термін проведення: до 25 діб, березень – грудень 2021 року.

• Українсько-британські навчання “Козак Мейс – 2021”. Планується участь до 1400 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою. Термін проведення: до 14 діб, березень – грудень 2021 року.

• Українсько-американські навчання “Сі Бриз – 2021”. Планується участь до 3750 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою, до 50 кораблів (катерів і суден), до 2 підводних човнів, до 40 літаків і вертольотів, до 100 одиниць колісної техніки. Термін проведення: до 25 діб, березень – грудень 2021 року.

• Українсько-румунське навчання “Ріверайн – 2021”. Планується участь до 400 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою, до 18 кораблів (катерів і суден), до 4 вертольотів, до 4 літаків. Термін проведення: до 10 діб, березень – грудень 2021 року.

• Українсько-британські навчання “Воріер Вотчер – 2021”. Планується участь до 600 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою, до 4 вертольотів, до 6 літаків. Термін проведення: до 15 діб, березень –грудень 2021 року.

• Українсько-польські навчання “Три меча – 2021”. Планується участь до 1600 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою, до 8 літаків і вертольотів. Термін проведення: до 14 діб, березень – грудень 2021 року.

• Українсько-польські навчання “Сільвер Сейбер – 2021”. Планується участь до 400 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів. Термін проведення: до 45 діб у 2021 році (а саме: 1-й етап – до 15 днів, лютий – квітень; 2-й етап – до 15 діб, травень – червень; 3-й етап – до 15 діб, липень – грудень).

Всього на військові навчання в 2021 році планують витратити понад 3,855 млрд грн, які візьмуть з річного бюджету Міноборони.