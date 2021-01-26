Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону №4499 у першому читанні підтримали 320 нардепів, а в другому – 325.

Документ ініціював президент Володимир Зеленський.

Всього плануються вісім навчань:

Багатонаціональні навчання з підготовки підрозділів Збройних сил (ЗСУ, ЗС США і ЗС інших країн-членів НАТО). Планується участь до 19 000 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою, до 17 літаків і вертольотів. Термін проведення: в період з січня по грудень 2021 року.

Українсько-американські навчання “Репід Трайдент – 2021”. Очікується участь до 5500 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою, до 15 літаків і вертольотів. Термін проведення: до 25 діб, березень – грудень 2021 року.

Українсько-британські навчання “Козак Мейс – 2021”. Планується участь до 1400 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою. Термін проведення: до 14 діб, березень – грудень 2021 року.

Українсько-американські навчання “Сі Бриз – 2021”. Планується участь до 3750 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою, до 50 кораблів (катерів і суден), до 2 підводних човнів, до 40 літаків і вертольотів, до 100 одиниць колісної техніки. Термін проведення: до 25 діб, березень – грудень 2021 року.

Українсько-румунське навчання “Ріверайн – 2021”. Планується участь до 400 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою, до 18 кораблів (катерів і суден), до 4 вертольотів, до 4 літаків. Термін проведення: до 10 діб, березень – грудень 2021 року.

Українсько-британські навчання “Воріер Вотчер – 2021”. Планується участь до 600 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою, до 4 вертольотів, до 6 літаків. Термін проведення: до 15 діб, березень –грудень 2021 року.

Українсько-польські навчання “Три меча – 2021”. Планується участь до 1600 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою, до 8 літаків і вертольотів. Термін проведення: до 14 діб, березень – грудень 2021 року.

Українсько-польські навчання “Сільвер Сейбер – 2021”. Планується участь до 400 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів. Термін проведення: до 45 діб у 2021 році (а саме: 1-й етап – до 15 днів, лютий – квітень; 2-й етап – до 15 діб, травень – червень; 3-й етап – до 15 діб, липень – грудень).

Всього на військові навчання в 2021 році планують витратити понад 3,855 млрд грн, які візьмуть з річного бюджету Міноборони.

Верховна Рада 26 січня

Верховна Рада 26 січня

Верховна Рада 26 січня

Верховна Рада 26 січня

Верховна Рада 26 січня

Верховна Рада 26 січня

Верховна Рада 26 січня