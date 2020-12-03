Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ № 3644-д 239 голосами був прийнятий за основу і 235 голосами – в цілому.

Так, досі помічником-консультантом народного депутата міг бути лише громадянин України, який має середню спеціальну або вищу освіту і вільно володіє державною мовою. Це виписано в статті 34 закону “Про статус народного депутата України”.

Згідно з ухваленим сьогодні законопроєктом № 3644-д, помічником-консультантом народного депутата “може бути лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою”. Норму про освіту прибрали.

Окремо зазначено, що помічники-консультанти нардепів працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі або за сумісництвом) або ж на громадських засадах.

Помічник без освіти може працювати лише  на громадських засадах.

Для тих помічників, які працюють за строковим трудовим договором, обов’язковою є вимога про “вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра”. Тобто Рада дозволила нардепам наймати собі в помічники людей без диплома про повну вищу освіту (без ступеня магістра).

У законопроєкті також йдеться про те, що виключно коштом і в межах загального фонду, встановленого нардепу на рік для оплати праці його помічників-консультантів, він розподіляє  виплати своїм помічникам:

• заробітної плати;

• матеріальної допомоги для розв’язання соціально-побутових питань;

• зарплати за час відпустки;

• матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки;

• грошової компенсації, передбаченої за всі невикористані дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки.

Зазначені виплати здійснює Апарат ВР за поданнями нардепа.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3504238022997319?__cft__[0]=AZUl6LaeEpqxZRRG91Fz-yo7ifMVYJyIlrgqLpgwS6EqV4Z8SICsz1aXythjspUMNaip8gKClTXq3CWGokrTcsMLdNVKOeT0eOVOsKPdVzjIaWBxvj5H8fsLUMgC0Td_Cy10DBjbBc7R7udHt8mLGhD_AZ8wEbS1DhtNSigQwg_UjHHHCKia6JIxL8JgFuBPtcU&__tn__=%2CO%2CP-R

Верховна Рада 3 грудня

Верховна Рада 3 грудня

Верховна Рада 3 грудня

Фото: #Букви