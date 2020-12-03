Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Документ № 3644-д 239 голосами був прийнятий за основу і 235 голосами – в цілому.
Так, досі помічником-консультантом народного депутата міг бути лише громадянин України, який має середню спеціальну або вищу освіту і вільно володіє державною мовою. Це виписано в статті 34 закону “Про статус народного депутата України”.
Згідно з ухваленим сьогодні законопроєктом № 3644-д, помічником-консультантом народного депутата “може бути лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою”. Норму про освіту прибрали.
Окремо зазначено, що помічники-консультанти нардепів працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі або за сумісництвом) або ж на громадських засадах.
Помічник без освіти може працювати лише на громадських засадах.
Для тих помічників, які працюють за строковим трудовим договором, обов’язковою є вимога про “вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра”. Тобто Рада дозволила нардепам наймати собі в помічники людей без диплома про повну вищу освіту (без ступеня магістра).
У законопроєкті також йдеться про те, що виключно коштом і в межах загального фонду, встановленого нардепу на рік для оплати праці його помічників-консультантів, він розподіляє виплати своїм помічникам:
• заробітної плати;
• матеріальної допомоги для розв’язання соціально-побутових питань;
• зарплати за час відпустки;
• матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки;
• грошової компенсації, передбаченої за всі невикористані дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки.
Зазначені виплати здійснює Апарат ВР за поданнями нардепа.
- Напередодні Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт, яким оновлюється перелік поважних причин для відсутності народних депутатів на засіданнях ВР.