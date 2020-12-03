Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про скасування обов'язкової вищої освіти для помічників народних депутатів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ № 3644-д 239 голосами був прийнятий за основу і 235 голосами – в цілому.

Так, досі помічником-консультантом народного депутата міг бути лише громадянин України, який має середню спеціальну або вищу освіту і вільно володіє державною мовою. Це виписано в статті 34 закону “Про статус народного депутата України”.

Згідно з ухваленим сьогодні законопроєктом № 3644-д, помічником-консультантом народного депутата “може бути лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою”. Норму про освіту прибрали.

Окремо зазначено, що помічники-консультанти нардепів працюють за строковим трудовим договором (на постійній основі або за сумісництвом) або ж на громадських засадах.

Помічник без освіти може працювати лише на громадських засадах. Для тих помічників, які працюють за строковим трудовим договором, обов’язковою є вимога про “вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра”. Тобто Рада дозволила нардепам наймати собі в помічники людей без диплома про повну вищу освіту (без ступеня магістра).

У законопроєкті також йдеться про те, що виключно коштом і в межах загального фонду, встановленого нардепу на рік для оплати праці його помічників-консультантів, він розподіляє виплати своїм помічникам:

• заробітної плати;

• матеріальної допомоги для розв’язання соціально-побутових питань;

• зарплати за час відпустки;

• матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки;

• грошової компенсації, передбаченої за всі невикористані дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки.

Зазначені виплати здійснює Апарат ВР за поданнями нардепа.