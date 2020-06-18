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Рада дозволила передати ВАКС будівлю держпідприємства «Антонов» в Києві

Верховна Рада України сьогодні на засіданні ухвалила два законопроєкти щодо роботи Вищого антикорупційного суду, зокрема дозволила передати ВАКС будівлю державного підприємства "Антонов" в Києві.

Четвер, 18 червня 2020, 15:34

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, за законопроєкт № 3348 про внесення змін до закону України “Про Вищий антикорупційний суд” щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду проголосували 253 народних депутата.

Зазначається, що наразі Вищий антикорупційний суд тимчасово розміщений у трьох будівлях: по вул. Хрещатик, 42- А, по пров. Хрестовий, 4 та по просп. Перемоги, 41 (балансоутримувачем будівлі є ДП ”Антонов”).

”У процесі облаштування вказаних приміщень було встановлено, що будівлі не відповідають національним та міжнародним стандартам належного розміщення суду, зокрема, площа будівель не дозволяє облаштувати необхідну кількість залів судових засідань, приміщення потребують переобладнання для забезпечення безпеки всіх учасників процесу, не відповідають вимогам протипожежної безпеки. Вказане має наслідком неможливість забезпечення належної швидкості розгляду справ. Водночас суд не може здійснити капітальний ремонт вищевказаних приміщень, оскільки вони перебувають у тимчасовому користуванні”, – йдеться в пояснювальній записці.

Окрім того, територіальна віддаленість вказаних будівель серйозно перешкоджає оперативному вирішенню завдань, покладених на ВАКС.

З прийняттям документу ВАКС отримав право здійснювати управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління.

Законопроєктом також встановлені однакові строки здійснення повноважень слідчими суддями ВАКС та суддями місцевих судів. Крім того, скасовано положення, що не дозволяє бути призначеними суддями ВАКС особам, які протягом останніх 10 років працювали у правоохоронних органах та прокуратурі, а також спрощені вимоги до суддів першої інстанції.

Крім того, 244 голосами депутати схвалили законопроєкт № 3350 про внесення змін до Закону України “Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства” Антонов “щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням”.

Згідно з документом, частину заборгованості ДП “Антонов” погасять шляхом передачі за ринковою ціною в сферу управління Вищого антикорупційного будівлі суду, за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 41.

Ринкову вартість будівлі мають встановити за допомогою незалежної оцінки.

  • Вищий антикорупційний суд розпочав свою роботу 5 вересня 2019 року. До складу суду увійшли 38 суддів. З них 11 працюють в Апеляційній палаті суду.
  • Головою ВАКС стала Олена Танасевич. Вона була обрана шляхом таємного голосування і отримала 23 голоси суддів із 38 (при мінімально необхідних 20). Танасевич закінчила Харківську юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Вона працює суддею з 2012 року. Під час конкурсу Танасевич набрала найбільшу кількість балів і показала найкращий результат серед претендентів.
Теги: Верховна Рада, Антонов, ВАКС, ГП Антонов

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