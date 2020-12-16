Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт, яким дозволяється працювати на державній службі до 70 років.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №4096 проголосували 300 народних депутатів.

Згідно з чинним законодавством, на держслужбу не може вступити особа, яка досягла 65-річного віку (стаття 19 закону “Про державну службу”).

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, “у виняткових випадках виникає потреба в залишенні держслужбовця на займаній посаді після досягнення ним 65-річного віку для більш ефективного функціонування державного органу”.

Документ вносить зміни в закон “Про державну службу”.

Пропонується призначати осіб, які досягли 65 років, на посаду державної служби на 1 рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно. Такі продовження терміну перебування на держслужбі, згідно із запропонованими змінами, будуть можливі до досягнення службовцем 70 років.

Також пропонується виключити із закону “Про державну службу” пункт про те, що на держслужбу не може вступити особа, яка досягла 65-річного віку.

Під час розгляду законопроєкту були підтримані дві правки.

Одна з них стосується продовження терміну перебування на службі до 70 років, але працівників місцевого самоврядування (за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради).

В іншій сказано, що відбір на посади держслужби в установленому Кабінетом Міністрів на час карантину порядку (без конкурсу) не повинен проводитися для органів, які були створені під час такого карантину. Згідно з поправкою, відбір на посади в такі нові органи повинен проводитися тільки за конкурсом.