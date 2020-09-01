Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 3819 в першому читанні проголосували 339 нардепів, а в другому – 325.
Документ повинен забезпечити соціальні гарантії і підтримку пільгових категорій дітей шляхом фінансування за рахунок державного бюджету їх оздоровлення і відпочинку.
Йдеться про відпочинок у дитячих закладах оздоровлення вищої категорії, що розташовані в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного та Азовського морів.
На відпочинок і оздоровлення близько 20 тисяч дітей виділять 180 млн грн.
Відповідні зміни будуть внесені в закон про держбюджет на 2020 рік. Профінансують програму за рахунок збільшення надходжень по сплаті ПДВ.
- З 1 серпня дозволили працювати дитячим таборам у регіонах України, які перебувають у “зеленій” або “жовтій зоні”.