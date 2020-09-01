Верховна Рада України підтримала в першому читанні і в цілому законопроєкт, що передбачає виділення 180 млн гривень на оздоровлення та відпочинок дітей, "які потребують особливої уваги та підтримки".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3819 в першому читанні проголосували 339 нардепів, а в другому – 325.

Документ повинен забезпечити соціальні гарантії і підтримку пільгових категорій дітей шляхом фінансування за рахунок державного бюджету їх оздоровлення і відпочинку.

Йдеться про відпочинок у дитячих закладах оздоровлення вищої категорії, що розташовані в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного та Азовського морів.

На відпочинок і оздоровлення близько 20 тисяч дітей виділять 180 млн грн.

Відповідні зміни будуть внесені в закон про держбюджет на 2020 рік. Профінансують програму за рахунок збільшення надходжень по сплаті ПДВ.