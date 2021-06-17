Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким дозволяється передача майна вищих навчальних закладів, яке вони не використовують.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 4486 проголосували 290 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є “законодавче вдосконалення процедури надання закладам вищої освіти статусу національного, науковим установам – статусу національного наукового центру та створення належних можливостей управління закладами освіти та державним майном, що закріплено за ними”.

Документ передбачає наступне:

1. Майно, закріплене за державним або комунальним закладом вищої освіти (у тому числі який має статус національного), яке ним не використовується, може безоплатно передаватись іншому державному або комунальному закладу вищої, фахової передвищої, професійної освіти, науковій установі або науковій організації державної форми власності.

2. Передача майна можлива лише за умови його використання для провадження діяльності, передбаченої спеціальними законами та/або законом “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

3. Об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації, але їх можна надавати в оренду.

До другого читання із документа прибрали норму про можливість приватизації майна вишів, якщо воно не використовується протягом трьох років.