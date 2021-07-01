Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4185 проголосували в першому читанні 330 нардепів, а в другому – 335.

Метою законопроєкту є “диджиталізація бізнес-процесів та поліпшення сервісу, що надається споживачеві при гарантійному обслуговуванні товарів”.

“На сьогодні споживачам доводиться зберігати інструкції з використання, гарантійні талони та інші експлуатаційні документи в паперовому вигляді. А в разі втрати гарантійного талона або фіскального чека споживачі автоматично втрачають право на отримання гарантійного обслуговування або заміни товару. Крім того, недобросовісні суб’єкти господарювання можуть надавати споживачам підробні експлуатаційні документи в паперовому вигляді. Тож виникла потреба у врегулювання на законодавчому рівні надання експлуатаційних документів в електронному вигляді”, – зазначається в пояснювальній записці до документа.

Законопроєкт передбачає:

• можливість надавати експлуатаційні документи до технічно складних побутових товарів, гарантійні талони в електронному варіанті, а не паперовому;

• можливість отримання таких документів на вимогу споживача в паперовому вигляді;

• у разі надання гарантійних зобов’язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному вебсайті.

Як зазначили в Міністерстві цифрової трансформації України, “покупцям більше не потрібно буде зберігати чеки та гарантійні талони для ремонту чи обміну техніки”.

“Компанії зможуть надавати їх в електронній формі та без зайвих паперів. Це значно спростить життя як клієнтам, так і бізнесу”, – зазначили у відомстві.

У Мінцифри уточнили, що це “ще один крок до режиму paperless” (тобто режиму “без паперів”).