Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який дозволяє передавати спортивним організаціям боєприпаси, що підлягають утилізації.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 3403 проголосували 315 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, документ сприятиме “розвитку кульової стрільби і біатлону в країні, проведенню повноцінного навчально-тренувального процесу в закладах фізичної культури і спорту, безпосередній підготовці резерву до національної збірної команди України зі стрільби кульової і біатлону, а також більш якісній підготовці молоді до служби в Збройних силах України”.

Так, у 2017 році Кабінет Міністрів включив до переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, дрібнокаліберні патрони діаметром 5,6 мм.

Водночас у закладах фізичної культури, де є відділення з кульової стрільби та біатлону, існує дефіцит вказаних набоїв.

Законопроєктом № 3403 врегульовано питання передачі боєприпасів Збройних Сил України, що підлягають утилізації, закладам фізичної культури та спорту, у структурі яких є відділення зі стрільби кульової та/або біатлону.

Порядок передачі дрібнокаліберних патронів калібру 5,6 міліметра визначатиметься Кабміном.

Відзначається, що станом на сьогодні в Україні в структурі 66 дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів є відділення кульової стрільби і в 19 спортивних школах – відділення біатлону. В цілому у відділеннях кульової стрільби спортивних шкіл навчається близько 3 тисяч вихованців і працюють 107 штатних тренерів, а в відділеннях біатлону відповідно близько 1130 вихованців і 44 тренера.