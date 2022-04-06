Про це повідомляє російське пропагандистське агентство “РИА Новости”.
Як відомо, після вторгнення РФ в Україну декілька країн Європи, зокрема Фінляндія, вирішили посилити свою безпеку шляхом вступу в НАТО. Країна-агресор на це зреагувала негативно, погрожуючи нейтральним країнам.
Чергова погроза пролунала з вуст Джабарова. За його словами, якщо Фінляндія вступить до НАТО, то РФ надасть свою “відповідь”.
“Вступ Фінляндії в НАТО зробив би її мішенню для російських заходів у відповідь”, – заявив російський сенатор.
- Нагадаємо, два російські літаки, що 2 березня порушили повітряний простір Швеції поблизу Готланду були оснащені ядерною зброєю.
- Росія погрожує наслідками Швеції, а також Фінляндії у випадку вступу в НАТО. За словами представниці МЗС Росії Марії Захарової, приєднання до НАТО решти країн мало б серйозні політичні наслідки.