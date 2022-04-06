Перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров погрожує Фінляндії через її намір вступати в НАТО.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство “РИА Новости”.

Як відомо, після вторгнення РФ в Україну декілька країн Європи, зокрема Фінляндія, вирішили посилити свою безпеку шляхом вступу в НАТО. Країна-агресор на це зреагувала негативно, погрожуючи нейтральним країнам.

Чергова погроза пролунала з вуст Джабарова. За його словами, якщо Фінляндія вступить до НАТО, то РФ надасть свою “відповідь”.

“Вступ Фінляндії в НАТО зробив би її мішенню для російських заходів у відповідь”, – заявив російський сенатор.