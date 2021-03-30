Верховна Рада України підтримала подану депутатами від "Слуги народу" постанову про засудження акції протесту, що відбулася під стінами Офісу президента 20 березня.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, народні депутати від фракції “Слуги народу” зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про засудження нещодавньої акції протесту біля Офісу президента в Києві.

29 березня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти цю постанову.

У вівторок, 30 березня, парламент ухвалив цю постанову 237 голосами при 226 необхідних.

Найбільше голосів дали депутати фракції “Слуги народу” — 214 голосів. По 9 голосів дали депутатські групи “За майбутнє” та “Довіра”, ще 5 — позафракційні депутати.

Жодного голосу не дали “Європейська Солідарність”, “Опозиційна платформа — За життя”, “Батьківщина” та “Голос”.

Ухвалення постанови супроводжувалося вигуками “Ганьба”. Депутати “Європейської Солідарності” на знак протесту провели голосування стоячи біля свої місць та тримаючи догори карти для голосування.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.