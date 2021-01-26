Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Ініціатором документа № 3612 виступив президент України Володимир Зеленський.

Проект закону був ухвалений лише голосами нардепів від “Слуги народу” (226), групи “Довіра” (20) та позафракційних (9). Всього 255 голосів.

Всі інші фракції не дали за законопроект жодного голосу.

Під час обговорення низку положень документа критикували нардепи від опозиційних політсил, зокрема “Європейської Солідарності”, “Батьківщини”, “Голосу”. Зазначалося, що законопроєкт не надає українцям реального народовладдя через складність процедури. Зокрема, ЦВК та президент можуть вирішувати, чи варто виносити конкретне питання на референдум. Також критикувалася норма про електронне голосування.

Що передбачає документ

Згідно із законопроєктом, всеукраїнський референдум “є формою безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень шляхом голосування у випадках і порядку, встановлених Конституцією України та цим законом”.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути такі 4 питання:

1) затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України (про загальні принципи; вибори і сам референдум; а також про внесення змін до Основного закону);

2) вирішення питання загальнодержавного значення;

3) зміна території України;

4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:

• що суперечать положенням Конституції України, принципам і нормам міжнародного права;

• що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;

• спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

• щодо питань податків, бюджету, амністії;

• віднесені Конституцією України та законами нашої країни до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання, на яке потрібно буде дати відповідь: “так” або “ні”.

Рішення, прийняте на такому референдумі, можна буде змінити тільки шляхом нового всеукраїнського референдуму не раніше ніж через три роки з дня його прийняття.

Основні принципи проведення всеукраїнського референдуму: 1) загальне право голосу; 2) рівне право голосу; 3) пряме волевиявлення; 4) вільна участь у всеукраїнському референдумі; 5) добровільність участі у всеукраїнському референдумі; 6) таємне голосування; 7) особисте голосування; 8) одноразове голосування; 9) публічність і відкритість процесу всеукраїнського референдуму.

Згідно із законопроєктом, референдум не може проводитися одночасно з черговими й позачерговими загальнодержавними виборами.

Всеукраїнський референдум вважається таким, що відбувся, якщо участь у голосуванні взяли не менш як 50% виборців, включених до Державного реєстру виборців.

Хто призначатиме референдум

Всеукраїнський референдум про затвердження змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України” Основного закону призначатиме президент.

Глава держави також буде проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Для цього необхідно три мільйони підписів громадян з двох третин адміністративно-територіальних одиниць України (щонайменше по 100 тис. підписів у кожній такій одиниці).

Референдум щодо зміни території України призначатиметься Верховною Радою України відповідно до Конституції України.

Результати народного волевиявлення на референдумі з предметів, передбачених пунктами 1, 3, 4 частини першої статті 3 цього закону (затвердження закону про внесення змін до розділу I, III, XIII Конституції; про зміну території України; про втрату чинності закону України або окремих його положень) не потребують затвердження будь-якого органу державної влади.

Водночас результати референдуму з питання загальнодержавного значення є обов’язковими для розгляду та ухвалення рішення в порядку, визначеному Конституцією та законами України.

Обмеження при призначенні референдуму

Всеукраїнський референдум не може призначатися (проголошуватися) чи проводитися в разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.

Процес всеукраїнського референдуму, припинений у зв’язку з введенням воєнного чи надзвичайного стану, розпочинається через 30 днів з моменту припинення чи скасування такого стану.

Електронне голосування

Однією із новацій законопроєкту є можливість введення електронних процедур при організації та проведенні всеукраїнського референдуму: в тому числі електронного голосування.

Для е-голосування пропонується створити спеціальну “автоматизовану інформаційно-аналітичну систему”.

Як зазначив сьогодні на брифінгу після засідання перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук, електронне голосування проводитиметься, коли технічно з’являться відповідні технічні можливості, які гарантують його безпеку.

“Електронне голосування – це новація, запропонована в цьому законопроекті. Ми провели дискусію з цього питання і вийшли на одну формулу: питання електронного голосування – це питання не юридичне, а технічне. Ми його проводитимемо лише тоді, коли технічно буде підтверджена можливість проводити цей вид голосування. У перехідних положеннях до закону ми передбачили таку конструкцію, що питання електронного голосування може порушуватися ініціаторами лише тоді, коли буде окремо проголосований законодавчий акт, який стосуватиметься електронного голосування в країні загалом”, – пояснив Стефанчук.