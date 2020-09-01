Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до закону "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 2673 підтримав у першому читанні 251 народний депутат.

“Проєкт закону розроблено з метою створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури та сфери туризму через розширення кола суб’єктів надання готельних послуг”, – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Як пояснила заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук, відповідно до нинішнього законодавства об’єкти туристичної інфраструктури, що належать фізичним особам-підприємцям, не можуть вважатися готелями.

У зв’язку з цим маленькі вілли і готелі, які приймають гостей, позбавлені права бути повноцінними учасниками туристичного ринку.

Цю колізію і покликаний вирішити даний законопроєкт.

Документом пропонується внести зміни до закону України “Про туризм”, виклавши в новій редакції поняття “готель”, “готельна послуга” та “аналогічні засоби розміщення”.

Згідно із законопроєктом, “готель” – суб’єкт господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у власності або у користуванні якого перебуває об’єкт нерухомості, що складається з 6 і більше номерів та надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов’язковим обслуговуванням.

Порядок встановлення категорій готелям визначається Кабінетом Міністрів.

Відтак, житлові об’єкти туристичної інфраструктури, які належать або управляються фізичними особами-підприємцями, зможуть вважатися готелями і вести туристичний бізнес.

Як поінформували в пресслужбі партії “Слуга народу”, нардеп від якої (Ігор Фріс) є ініціатором законопроєкту, ухвалення документа буде стимулювати ринок готельних послуг; допоможе створити нові робочі місця; збільшить надходження до бюджету; допоможе вивести готельний бізнес із тіні.

“Невеликі заклади, що надають готельні послуги і якими керують ФОПи, тепер зможуть за правом називатися готелями… За нинішнім законодавством готельні послуги можуть надавати тільки юридичні особи”, – йдеться в повідомленні.