Сьогодні, 29 квітня, народні депутати прийняли за основу законопроєкт №4555 щодо підвищення пенсій ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Про це розповідають #Букви.

Документ у першому читанні підтримали 340 парламентарів.

Проєктом пропонується, що “додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу”.

Якщо документ повністю приймуть, то пенсії ліквідаторам 1-ї групи інвалідності, які сьогодні в середньому отримують 12 270 грн, будуть підвищені до 16 080 грн. Пенсіонерам з числа ліквідаторів 2-ї групи інвалідності – з 10 967 до 12 987 грн, для третьої групи – з 8129 до 8917 грн.

Пенсії підвищаться 39 481 пенсіонеру.

Таке підвищення пенсій потребує додаткових витрат з держбюджету в розмірі 526,5 млн грн на 2021 рік.