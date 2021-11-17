Верховна Рада, 17 листопада, прийняла у першому читанні та за основу законопроєкт № 4353 про поштовий зв'язок.

Про це повідомляють #Букви.

Перед голосуванням голова підкомітету комітету з питань транспорту та інфраструктури Ігор Негулевський заявив, що “метою законопроєкту є гармонізація національного законодавства із законодавством Євросоюзу у сфері надання послуг поштового зв’язку шляхом імплементації положень Директиви 97/67/ЄС”.

Законопроєкт № 4353 підтримали 267 нардепів.

Що передбачає даний законопроєкт:

визначити повноваження центральних органів виконавчої влади та національного регулятора;

права та обов’язки операторів поштового зв’язку та користувачів цих послуг;

врегулювати основи відповідальності операторів поштового зв’язку та користувачів послуг у цій сфері.

Проєктом закону пропонується закріпити, що до універсальних послуг поштового зв’язку належать послуги з пересилання:

простих поштових відправлень, реєстрованих та з оголошеною цінністю листів масою до 2 кг;

посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг;

відправлень для сліпих масою до 7 кг.

Проєкт також передбачає, що універсальні послуги поштового зв’язку надаються призначеним оператором поштового зв’язку, який визначається Кабінетом Міністрів України.