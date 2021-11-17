Про це повідомляють #Букви.
Перед голосуванням голова підкомітету комітету з питань транспорту та інфраструктури Ігор Негулевський заявив, що “метою законопроєкту є гармонізація національного законодавства із законодавством Євросоюзу у сфері надання послуг поштового зв’язку шляхом імплементації положень Директиви 97/67/ЄС”.
Законопроєкт № 4353 підтримали 267 нардепів.
Що передбачає даний законопроєкт:
- визначити повноваження центральних органів виконавчої влади та національного регулятора;
- права та обов’язки операторів поштового зв’язку та користувачів цих послуг;
- врегулювати основи відповідальності операторів поштового зв’язку та користувачів послуг у цій сфері.
Проєктом закону пропонується закріпити, що до універсальних послуг поштового зв’язку належать послуги з пересилання:
- простих поштових відправлень, реєстрованих та з оголошеною цінністю листів масою до 2 кг;
- посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг;
- відправлень для сліпих масою до 7 кг.
Проєкт також передбачає, що універсальні послуги поштового зв’язку надаються призначеним оператором поштового зв’язку, який визначається Кабінетом Міністрів України.
- У липні 2021 року повідомлялося, що “Укрпошта” найімовірніше отримає дозвіл підвищити тарифи на універсальні поштові послуги на 20%.