Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний законопроєкт проголосували 257 народних депутатів.

Законопроєкт спрямований на підвищення результативності функціонування Фонду державного майна; уточнення окремих положень законодавства з питань приватизації, управління об’єктами державної власності, корпоративного управління, з метою прискорення приватизації та підвищення ефективності управління об’єктами державної власності, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.

Законопроєктом пропонується:

встановити вимогу щодо розкриття інформації про об’єкти, які виставляються на приватизацію;

запровадити можливість продажу об’єктів великої приватизації на електронному аукціоні;

передбачити ряд норм, які протидіють штучному уповільненню приватизації;

продовжити дію англійського права;

10% від приватизації державних об’єктів направляти громаді, в якій розташований об’єкт.

Зокрема, законопроєктом також передбачається нівелювання можливості блокування приватизації судом через забезпечення позову, також передбачається можливість проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) для держкомпаній.

У четвер, 29 квітня, до парламенту було повернуто з підписом президента закон “Про внесення зміни до розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” щодо приватизації об’єктів великої приватизації”. Відповідний закон було прийнято парламентом 30 березня.

Як відомо, Рада ввела заборону на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації в період карантину 2 вересня минулого року. Такий захід вводився тимчасово, на період встановлення Кабінетом Міністрів карантину через епідемію коронавірусу COVID-19. Карантин все ще триває і був продовжений до 30 червня 2021 року.

Однак відтепер норму про блокування аукціонів вилучено з закону “Про приватизацію державного та комунального майна”. Відтак приватизація великих державних підприємств розблокована.