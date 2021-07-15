Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний законопроєкт проголосували 257 народних депутатів.

Законопроєкт спрямований на підвищення результативності функціонування Фонду державного майна; уточнення окремих положень законодавства з питань приватизації, управління об’єктами державної власності, корпоративного управління, з метою прискорення приватизації та підвищення ефективності управління об’єктами державної власності, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.

Законопроєктом пропонується:

  • встановити вимогу щодо розкриття інформації про об’єкти, які виставляються на приватизацію;
  • запровадити можливість продажу об’єктів великої приватизації на електронному аукціоні;
  • передбачити ряд норм, які протидіють штучному уповільненню приватизації;
  • продовжити дію англійського права;
  • 10% від приватизації державних об’єктів направляти громаді, в якій розташований об’єкт.

Зокрема, законопроєктом також передбачається нівелювання можливості блокування приватизації судом через забезпечення позову, також передбачається можливість проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) для держкомпаній.

У четвер, 29 квітня, до парламенту було повернуто з підписом президента закон “Про внесення зміни до розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” щодо приватизації об’єктів великої приватизації”. Відповідний закон було прийнято парламентом 30 березня.

Як відомо, Рада ввела заборону на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації в період карантину 2 вересня минулого року. Такий захід вводився тимчасово, на період встановлення Кабінетом Міністрів карантину через епідемію коронавірусу COVID-19. Карантин все ще триває і був продовжений до 30 червня 2021 року.

Однак відтепер норму про блокування аукціонів вилучено з  закону “Про приватизацію державного та комунального майна”. Відтак приватизація великих державних підприємств розблокована.

  • Як зазначали в пресслужбі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, в першу чергу йдеться про велику приватизацію таких об’єктів: підприємства “Більшовик”, Одеського припортового заводу, Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, “Президент-готелю”.