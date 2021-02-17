Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким можуть бути подовжені кінцеві терміни встановлення лічильників споживачам природного газу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4248-1 проголосували 279 нардепів.

Так, 1 січня 2021 року сплив термін встановлення суб’єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу, лічильників для населення.

Йдеться про встановлення лічильників громадянам, що проживають у квартирах чи приватних будинках, в яких газ використовується тільки для приготування їжі.

Підтриманий законопроєкт продовжує термін встановлення газових лічильників ще на два роки – до 1 січня 2023 року. Лічильники повинні встановлювати за власний кошт оператори газорозподільних мереж (облгази).

Під час розгляду законопроєкту голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що сьогодні вже понад 90% населення оснащені лічильниками.

Варто зазначити, що закон “Про забезпечення комерційного обліку природного газу” передбачає запровадження 100% комерційного обліку природного газу (для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується, зокрема, для приготування їжі).