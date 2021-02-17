Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4248-1 проголосували 279 нардепів.

Так, 1 січня 2021 року сплив термін встановлення суб’єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу, лічильників для населення.

Йдеться про встановлення лічильників громадянам, що проживають у квартирах чи приватних будинках, в яких газ використовується тільки для приготування їжі.

Підтриманий законопроєкт продовжує термін встановлення газових лічильників ще на два роки – до 1 січня 2023 року.

Лічильники повинні встановлювати за власний кошт оператори газорозподільних мереж (облгази).

Під час розгляду законопроєкту голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що сьогодні вже понад 90% населення оснащені лічильниками.

Варто зазначити, що закон “Про забезпечення комерційного обліку природного газу” передбачає запровадження 100% комерційного обліку природного газу (для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується, зокрема, для приготування їжі).

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Верховна Рада 17 лютого

Фото: #Букви