Верховна Рада Україна сьогодні на позачерговому засіданні прийняла за основу проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проект Закону зареєстровано за № 5309. 241 голосом законопроєкт прийнято за основу.

Законопроєктом пропонується завершити реформу органу оскарження у сфері публічних закупівель шляхом удосконалення процесу подання та розгляду скарг. Законом передбачено створення окремого інституту уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Для забезпечення розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольний комітет України утворюватиме Комісію (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель з числа уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель у складі трьох осіб.

Також передбачається подання скарг у формі електронного документа шляхом заповнення уніфікованих форм, що надалі дозволить спростити опрацювання скарг та формування аналітики щодо функціонування системи оскарження.

Крім того, законопроєкт передбачає, що у випадку оскарження тендерної документації суб’єкту оскарження зобов’язаний надавати докази наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів, що дозволить забезпечити рівність прав та обов’язків сторін у процесі оскарження та не допускати зловживання учасниками правом на оскарження.

Також пропонується уточнити деякі положення Закону, зокрема, у частині забезпечення функціонування електронного каталогу; включити лізинг до переліку послуг, на які поширюється його дія; уточнити види послуг, на які не поширюється дія Закону; уточнити строки оприлюднення інформації про закупівлю під час проведення спрощеної закупівлі тощо.

Крім того, змінами до Закону “Про запобігання корупції” до числа службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, пропонується віднести уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.