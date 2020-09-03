Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає введення штрафів для тих донорів крові, які надали неправдиву інформацію про стан свого здоров'я.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 3649 підтримали 244 нардепа.

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні “спостерігається висока кількість випадків передачі інфекційних захворювань, пов’язаних із донаціями крові та/або компонентів крові”.

“Найбільш критичною ця ситуація є у випадку з нерегулярними донорами, які не проходять регулярних медичних обстежень та/або можуть умисно приховати інформацію про протипоказання до донорства для того, щоб мати можливість здійснити донацію”, – зазначається в записці.

Законопроєктом вводиться адміністративна відповідальність для донорів, які приховали інформацію або надали неправдиві відомості про стан свого здоров’я, “якщо це могло завдати шкоди здоров’ю реципієнта”.

Кодекс України про адміністративні правопорушення пропонується доповнити новою статтею про штрафи для таких донорів.

Розмір штрафу складе від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 – 850 гривень).