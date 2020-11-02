Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді, повідомляє кореспондент #Букв.
“Також зверталися з пропозицією і заслухати і міністра охорони здоров’я. Якщо це необхідно, можемо визначити день, тому що ситуація загострюється, і треба розуміти, в якому напрямку ми рухаємося”, – сказав Дмитро Разумков.
Заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко запропонував заслухати Степанова у вівторок або середу.
“Можливо, викличемо Степанова раніше. Є така ідея у вівторок і середу скоротити час на виступи на 20 хвилин. І за рахунок цього заслухати пана Степанова … Якщо колеги не проти, то давайте шукати час заслухати пана Степанова у вівторок-середу”, – сказав Корнієнко.
Сьогодні, 2 листопада, розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров’я із протидії COVID-19. Дзвінки від українців прийматимуть 150 операторів.
- Народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олексій Мовчан повідомив, що захворів на COVID-19.
- За 1 листопада в Україні зафіксовано 6 754 (з них дітей – 271, медпрацівників – 255) нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.