Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Також зверталися з пропозицією і заслухати і міністра охорони здоров’я. Якщо це необхідно, можемо визначити день, тому що ситуація загострюється, і треба розуміти, в якому напрямку ми рухаємося”, – сказав Дмитро Разумков.

Заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко запропонував заслухати Степанова у вівторок або середу.

“Можливо, викличемо Степанова раніше. Є така ідея у вівторок і середу скоротити час на виступи на 20 хвилин. І за рахунок цього заслухати пана Степанова … Якщо колеги не проти, то давайте шукати час заслухати пана Степанова у вівторок-середу”, – сказав Корнієнко.

Сьогодні, 2 листопада, розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров’я із протидії COVID-19. Дзвінки від українців прийматимуть 150 операторів.